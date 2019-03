Roma: chiuse le fermate Barberini e Spagna della Metro A

Questo pomeriggio, 23 marzo 2019, sono attualmente chiuse le fermate Barberini e Spagna della metro A di Roma. I treni transitano senza fermarsi. L’azienda del trasporto pubblico romano fa sapere che si tratta di verifiche tecniche in corso.

Sono comunque stati prontamente attivati tra Termini e Flaminio dei bus di supporto con fermate a piazza Barberini (stazione metro A) e via Veneto (accessi metro A lato Porta Pinciana).

Inoltre per via del corteo sull’ambiente in centro è chiusa la stazione metro di San Giovanni: i treni transitano senza fermare.