Chiara Ferragni non manca di pubblicare quotidianamente sui social dettagli di vita quotidiana insieme a suo figlio Leone. Stavolta l’influencer da oltre 16 milioni di follower ha postato una foto su Instagram del piccolo che fa il bagnetto nella vasca da bagno insieme al padre, il rapper Fedez.

“I live for this kind of mornings” ( Vivo per questo genere di mattine) ha scritto la blogger accanto al post che ha raggiunto quasi 800 mila “like”. Ma ai fan non sono sfuggiti tre particolari: il primo è che Leone assomiglia poco e niente a Fedez “Ma sai che non ti somiglia molto”, “Quanto è bello, tutto alla sua mamma”, si legge tra i commenti di Instagram.

Secondo, non passa inosservata la pinguedine del bambino: “Quando Leone ha più tettine di me”, commenta un utente; “Morbidoso ma che belle ciccie”, si legge più avanti. Nella foto postata qualche ora fa si vede Leone, nato il 19 marzo 2018, appoggiato al bordo della vasca da bagno con l’indice della mano sinistra sollevato come a voler dire “ho un anno”: “Ormai l’indice alzato per dire ‘unooo’ non glielo toglie più nessuno”. Non è mancata la replica della madre: “Perennemente in quella posizione”.

