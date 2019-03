Uno dei personaggi più discussi degli ultimi anni si racconta in una lunga intervista. Stiamo parlando di Lele Mora, che ripercorre la sua complessa e tormentata vita confidandosi a Ilfattoquotidiano.it. L’ex manager dei vip ha pagato il suo conto con la giustizia, e ora ha intenzione di farsi una nuova vita.

Attualmente lavora in Albania, come direttore generale del canale tv Top Channel: “Il mio compito è quello di ideare programmi e cercare volti nuovi. Insomma, faccio quello che facevo una volta in Italia. Sto creando il palinsesto per la prossima stagione televisiva, che partirà a settembre, ma non porterò dei talenti italiani come hanno fatto ad Agon Channel. Nei programmi che faccio io si parla solo albanese”, ha raccontato Mora.

Per il momento nessun rimpianto dell’Italia: “Lavorare in Albania, in Italia o in Bulgaria per me non fa differenza: l’importante è lavorare. Se lei guarda bene, negli ultimi anni nella nostra televisione non sono stati creati nuovi programmi, né sono stati lanciati nuovi talenti.

Ci sono sempre le solite cose, già fatte e rifatte da me anni or sono. Ogni dodici mesi io sfornavo 3-4 artisti: belli, che davano gossip, davano tendenza e davano un sacco di cose. Da quando manco io, non si vede più niente di tutto ciò”.

Eppure il suo legame con la televisione italiana non è reciso definitivamente: è stato scelto infatti dal direttore di Rai 2 Carlo Freccero per far parte della squadra di Realiti Sciò, il programma condotto da Enrico Lucci.

Nel corso dell’intervista, Mora racconta un particolare inedito che coinvolge Rocco Casalino, uomo di punta del M5S e attuale portavoce del premier Giuseppe Conte: “Un giorno a casa mia c’era colui che mi ha scoperto, un signore che ha fatto il manager di tanti artisti. Disse a Rocco: “Guarda, Beppe Grillo sta cercando un ufficio stampa, perché non vai a proporti?“. E così è stato. Quando Rocco lavorava con me si è sempre comportato bene: ha fatto le sue ospitate in discoteca, le sue presenze in televisione”.

Rocco Casalino: “Il mio stipendio è una questione di merito”

Mora ha ricordato anche un litigio tra l’ex concorrente del Gf e l’ex tronista Costantino: “Rocco lo aveva denunciato, accusandolo di avergli tirato un pugno. Ma io ero presente: non c’era stato nessun pugno, al massimo una piccola spinta. Costantino, pur avendo ragione, dovette pagargli pure i danni”.

Lele Mora ne ha davvero per tutti, tra cui il suo ex figlioccio Fabrizio Corona: “Lui è nato da una mia costola. Che poi usi la sua genialità in un modo sbagliato non è colpa di nessuno, solo sua. Fabrizio anticipa tutti i tempi, ma contemporaneamente li brucia. E’ un ragazzo meraviglioso, ma è malato di soldi. Quando la magistratura e le persone che gli stanno attorno capiranno che lui soffre di questa malattia, sarà sempre troppo tardi”.

Lele Mora: “Ho fatto sesso con Corona”