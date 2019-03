Italia-Cina: il Governo firma l’accordo, ma Salvini lo boccia a distanza

L’inchiostro sul Memorandum of Understanding non si è ancora asciugato che già i due vicepremier si scontrano a distanza sull’accordo con la Cina.

>>Cosa prevede il Memorandum of Understanding per la Nuova via della seta

“La firma fa dell’Italia il primo paese del G7 che entra nella Via della Seta, ora bisogna monitorarne l’attuazione”, ha detto il vicepremier Di Maio.

A chi gli chiedeva un commento sull’opposizione dimostrata dall’Ue all’accordo il ministro ha risposto: “Non parlerei di posizione franco tedesca, l’Italia è arrivata prima e altri paesi europei hanno diverse posizioni che possono essere critiche ma come ha detto qualcuno negli Usa, ‘America First’. Restiamo alleati Usa e della Nato ma quando si tratta di relazioni commerciali, a me interessa questo”.

Meno entusiasta ancora una volta il leader della Lega: “Molto bene la firma dell’accordo tra Italia e Cina, più opportunità ci sono per le imprese, meglio è. Noi però vogliamo essere cauti quando c’è in ballo la sicurezza nazionale”.

“Il trattamento dei dati sanitari e telefonici, la nostra privacy, la nostra vita, l’energia, che deve essere sotto il controllo di organismi italiani. Per il resto se si portano gli imprenditori italiani in Cina, piuttosto che in Russia o in Brasile, va benissimo”.

Critico anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, in quota Lega: “Finché sono accordi commerciali vanno bene. Ma in alcuni settori, come quello della ceramica, qualcuno è legittimamente preoccupato per la concorrenza cinese”

Interrogato sulle posizioni del suo alleato, Di Maio ha cercato di minimizzare: “Salvini ha il diritto di parlare, io da ministro ho il dovere di fare”.

Il tema dell’accordo con la Cina aveva diviso fin dall’inizio gli alleati di Governo, ma aveva anche portato a galla dei contrasti interni alla Lega.

Salvini e altri esponenti del Carroccio si sono dimostrati fin dall’inizio scettici nei confronti di Pechino, temendo un aumento eccessivo dei beni cinesi sul mercato italiano e ricordando le preoccupazioni degli Usa in tema di sicurezza informatica, ma il sottosegretario al Mise non la penso così.

Michele Geraci infatti è stato fin da subito uno dei più grandi sostenitori dell’accordo con la Cina.