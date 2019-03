ILARY BLASI LASCIA MEDIASET? – Una delle conduttrici più amate dal pubblico, anche per via della sua capacità di gestire situazioni complesse dimostrandosi sempre genuina e sincera. Ilary Blasi nel corso degli anni è cresciuta molto, diventando uno dei volti di punta di Canale 5 insieme a Maria De Filippi e Barbara D’Urso.

Eppure la sua permanenza a Mediaset potrebbe essere giunta al capolinea. Secondo quanto riporta TvBlog, infatti, la signora Totti avrebbe maturato in queste ultime ore la clamorosa decisione di non accettare la conduzione della nuova edizione de La Sai l’ultima, lo storico programma di barzellette che il Biscione ha deciso di riportare a galla.

Da giorni, infatti, per il ritorno di questo format si era fatto proprio il nome della Blasi, che avrebbe dovuto avere al suo fianco l’istrionico Teo Mammucari, ricomponendo così la coppia che per anni aveva condotto Le Iene.

Tutto sembra essere saltato definitivamente. Ma non solo. Pare infatti che Ilary Balsi abbia deciso di rinunciare anche alla conduzione del “suo” Grande Fratello Vip. Alla base di questa scelta clamorosa, probabilmente, il periodo piuttosto grigio per i reality su Canale 5: la rete ammiraglia di Mediaset sta spremendo fino all’osso il genere, senza però ottenere grandi ascolti.

L’Isola dei Famosi sta andando male, e a breve partirà il Grande Fratello di Barbara D’Urso. I vertici della tv commerciale stanno quindi valutando se è il caso di trasmettere il Gf Vip già in autunno o rinviarlo a gennaio. In ogni caso pare proprio che Ilary Blasi non ci sarà.

Questo doppio no della conduttrice romana a Mediaset potrebbe nascondere qualcosa di più grosso. La Rai, infatti, potrebbe essere tentata a provare il colpaccio. Per le reti di Berlusconi sarebbe una grave perdita, ma l’ipotesi è tutt’altro che fanta-televisione. Il contratto di Ilary Balsi con il Biscione scade infatti fra pochi mesi, al termine della stagione tv.