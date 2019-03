FRANCO BATTIATO SALUTE – Franco Battiato compie oggi 74 anni. Il popolare cantautore, in vista dell’occasione, è tornato a parlare delle sue condizione di salute, che nelle ultime settimane avevano fatto preoccupare i tanti fan.

“A chi mi chiede della mia salute dico che il peggio è passato. Ora va molto meglio, sono tornato a mio agio con la pittura e talvolta mi siedo al pianoforte. Oggi sto lavorando ad un brano nuovo“, fa sapere Battiato con una nota.

Un’ottima notizia per tutti i fan del cantante, dopo che nei mesi scorsi erano circolate diverse voci su una presunta grave malattia. In occasione del suo 74esimo compleanno, inoltre, Universal ha pubblicato un’edizione limitata e numerata in vinile di uno degli album più famosi di Battiato, Fleurs – Esempi Affini di Scritture e Simili, del quale ricorre il 20esimo anniversario.

Tutto il mondo della musica italiana aveva temuto il peggio dopo che ad agosto dello scorso anno si era parlato di una grave malattia del maestro, secondo alcuni di tipo neuro-degenerativo. Qualche mese fa Franco Battiato aveva pubblicato una foto sui social per tranquillizzare i fan, come avevano tentanto di fare anche amici e parenti.

Queste parole, però, certamente rassicurano più di ogni altra cosa. In questi giorni, inoltre, è stata lanciato il nuovo sito ufficiale di Franco Battiato.