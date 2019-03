Carlo d’Inghilterra e Camilla Parker-Bowles avrebbero un figlio segreto che vive in Australia. Queste le indiscrezioni che stanno facendo tremare la Royal Family, dopo la denuncia di parentela dal profilo Facebook di Simon Charles Dorante-Day.

L’uomo di 50 anni ha portato nel corso degli anni una serie di prove che dimostrerebbero le sue vere origini. Ora chiede a gran voce la prova del DNA, che potrebbe portare scompiglio nel Regno Unito.

Il presunto figlio illegittimo ha postato sulla sua pagina una foto che lo ritrae accanto a quella che, secondo lui, sarebbe sua madre, ovvero Camilla. L’immagine è accompagnata da una frase: “Quando avevo quell’età, e stavo crescendo a Drayton, Portsmouth, molte persone mi dicevano: ‘Hey, somigli proprio a tua madre’. Mi sono serviti anni per realizzare: primo, non intendevano mia madre adottiva; secondo, sapevano benissimo chi fosse la mia vera madre!”.

Simon è convinto di essere il frutto dell’amore (all’epoca proibito) dei Duchi di Cornovaglia. Il cinquantenne sosterrebbe di essere stato concepito ai tempi in cui Carlo e Camilla vivevano la loro relazione clandestina. E di essere stato dato in adozione, dal momento che i presunti genitori sarebbero stati poco più che adolescenti.

E come ha dichiarato in un’intervista a New Idea, la Principessa Diana sapeva della sua esistenza ed era pronta a renderla pubblica poco prima di morire in un incidente automobilistico nel 1997.

