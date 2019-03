Elettra Lamborghini non smette mai di stupire e soprattutto destare scalpore. Sta facendo il giro della rete un’immagine dell’ereditiera, nipote di Ferruccio Lamborghini (fondatore dell’omonima casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese), in cui si intravede un dettaglio “piccante” che riguarda uno dei suoi 42 piercing.

Durante l’ultima tappa del “Sinatra Tour” insieme al rapper Guè Pequeno, la 24enne ha indossato un body bianco così aderente che ha messo in risalto il piercing che la cantante avrebbe sulle parti intime.

La giovane bolognese, in un’intervista a Barbara D’Urso, aveva rivelato di avere 42 piercing sparsi per tutto il corpo: “Ho in tutto 42 piercing, 15 sono diamanti. Quelli sulla schiena non mi danno tanto fastidio, quelli sulle braccia sì. Ne ho uno pure sulla lingua e due posti all’interno del labbro superiore. Quest’ultimi non li vede nessuno, non so nemmeno io perché li ho fatti, sono molto masochista.

Già durante la prima puntata di “MTV Super Shore”, la prossima giudice di “The Voice 2019” aveva svelato questo “segreto” molto intimo ormai lampante come si può notare da queste immagini.

The Voice of Italy, ecco chi sono i giudici (coach) della nuova edizione

Lo sfogo di Taylor Mega contro Elettra Lamborghini e Pietro Tartaglione: “Siate coerenti”