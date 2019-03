C’è posta per te 2019 | Maria De Filippi | Puntate | Inizio | Anticipazioni | Ospiti | Streaming | Canale 5

C’È POSTA PER TE – Maria De Filippi è una delle regine di Mediaset e ogni anno torna a proporci le storie strappalacrime di C’è posta per te.

Sin dal 2000, il suo people show si anima di persone comuni con trascorsi burrascosi che cercano di fare ammenda. La prima puntata dell’edizione 2019 è andata in onda il 12 gennaio su Canale 5, mentre l’ultima il 16 marzo.

C’è posta per te | Anticipazioni puntata 23 marzo 2019

Questa sera, 23 marzo 2019, va in onda in prima serata su Canale 5 l’ultimo appuntamento con C’è Posta per te, la trasmissione di Maria De Filippi record di ascolti. L’appuntamento di oggi rappresenta un “meglio di” delle puntate trasmesse finora. Un’occasione per rivedere le storie più belle e commoventi, e recuperarne alcune che magari vi siete persi.

Da sabato prossimo, 30 marzo, Maria De Filippi tornerà a guidare il sabato sera di Canale 5 con il ritorno del Serale di Amici, il talent giunto alla 18esima edizione.

In questo “Il meglio di” di C’è posta per te ripercorreremo i momenti più emozionanti di questa stagione, come il regalo fatto dai figli al padre che gli hanno fatto incontrare Julia Roberts, l’incontro tra Emma Marrone e tre ragazzi affetti da sindrome di Down, e ancora Pio e Amedeo con Mario Balotelli, o il siparietto tra Luciana Litizzetto e degli uomini mozzafiato come Gabriel Garko, Francesco Monte , Brando Bertrand e Gianluca Vacchi.

Il modo migliore per congedarsi da C’è posta per te 2019, che ha macinato ascolti record in aumento rispetto alle passate stagioni. Un arrivederci al prossimo anno con Maria De Filippi e le sue storie.

C’è posta per te | Anticipazioni puntata 16 marzo 2019

Maria è pronta a salutare il suo pubblico. Il 30 marzo inizierà Amici 18 e la conduttrice sarà impegnata con il talent, per cui C’è posta per te deve andare in letargo.

Per quest’ultima puntata, in onda sabato 16 marzo alle ore 21:20 su Canale 5, cosa ci aspetta? Oltre alle storie toccanti dei partecipanti che si rivolgono a Maria per risolvere le proprie questioni in sospeso, ci sarà un grande ospite ad animare la serata e arriva dritto da Hollywood. Se vi menzionassimo “Pretty Woman” oppure “Mangia, prega, Ama”, capireste di chi stiamo parlando?

Julia Roberts è il grande ospite atteso per l’ultima puntata di C’è posta per te. Al suo fianco, siccome il programma prevede in genere due ospiti per serata, chi ci sarà? (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA)

C’è posta per te | Anticipazioni puntata 9 marzo 2019

Torna una nuova puntata di C’è posta per te. Stasera, 9 marzo 2019, lo studio in cui Maria De Filippi ospita le storie di tante persone normali, come di tanti vip, torna a riempirsi di ospiti e di racconti sia divertenti che emozionanti.

Ospiti dell’ottava puntata sono dei bellissimi del piccolo schermo: l’attore Gabriel Garko, l’ex concorrente del Grande Fratello Francesco Monte e il modello protagonista di una nota pubblicità Brando Bertrand. Nel salotto del people show più famoso di Canale 5, inoltre, ci sarà la comica e conduttrice televisiva Luciana Littizzetto, la quale avrà a che fare proprio con i bellissimi appena citati.

Atteso nella puntata di stasera anche l’imprenditore Gianluca Vacchi.

C’è posta per te | Anticipazioni puntata 2 marzo 2019

La puntata di questa sera, sabato 2 marzo 2019, in prima serata su Canale 5 vedrà come ospiti Gennaro Gattuso, ex calciatore del Milan, campione del mondo nel 2006 e attuale allenatore dei rossoneri, ed Elisa, la cantante italiana molto probabilmente si esibirà con il suo ultimo brano estratto dall’album “Diari Aperti”.

Gli ospiti di Maria De Filippi si relazioneranno con personaggi comuni come accaduto ai loro predecessori. Previste poi tante storie che come al solito saranno introdotte dalla padrona di casa e dal suo postino e che strapperanno al pubblico sorrisi o qualche lacrima.

C’è posta per te | Anticipazioni puntata 23 febbraio 2019

Torna sabato 23 febbraio 2019 C’è posta per te, il popolare people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La sesta puntata di C’è Posta Per Te, prevista per sabato 23 febbraio 2019, promette spettacolo come nelle settimane precedenti. A fianco delle persone comuni ci saranno anche molti ospiti famosi, chiamati dalla padrona di casa per fare una sorpresa ad alcuni dei protagonisti della puntata.

La puntata di sabato 23 febbraio 2019 si arricchisce di due grandi nomi: direttamente da Hollywood il brillante attore statunitense Owen Wilson e inoltre la bellissima cantante italiana Emma Marrone.

C’è posta per te | Anticipazioni puntata 16 febbraio 2019

Dopo la pausa per Sanremo, sabato 16 febbraio 2019 torna C’è Posta Per Te con la sua quinta puntata, quella che sarebbe dovuta andare in onda il 9 febbraio. Tante le storie commoventi anche in questo nuovo episodio, che sarà arricchito da tre grandi ospiti: l’attaccante dell’Olympique Marsiglia Mario Balotelli, il duo comico Pio e Amedeo e la cantante Alessandra Amoroso, che quest’anno festeggia i dieci anni di carriera.

Non mancheranno momenti di pura ilarità, soprattutto grazie a Pio e Amedeo, che dopo essere stati ospiti al Festival tornano sui canali Mediaset, prendendo di mira un ignaro Balotelli, che rimarrà vittima di un loro scherzo. Sull’onda della loro trasmissione Emigratis, nella quale cercano di spillare soldi a tutti i personaggi famosi, sabato sera Pio e Amedeo proveranno a fare lo stesso con l’attaccante italiano.

C’è posta per te | Anticipazioni puntata 9 febbraio 2019

La quinta puntata di C’è posta per te, prevista per il 9 febbraio 2019, è stata rinviata a sabato 16 febbraio, poiché su Rai Uno è in onda il Festival di Sanremo che nella serata del 9 febbraio proclamerà il vincitore della kermesse canora.

Il programma ideato da Maria De Filippi, dunque, va in pausa per tornare sabato 16 febbraio in prima serata su Canale 5.

C’è posta per te | Anticipazioni puntata 2 febbraio 2019

Nella quarta puntata, prevista per sabato 2 febbraio 2019, come nelle precedenti settimane verranno trattate tante storie. Non solo persone comuni, però: il programma di Maria De Filippi coinvolge spesso anche ospiti famosi, chiamati per fare una sorpresa ai protagonisti della puntata.

Sabato 2 febbraio saranno presenti in studio il capitano dell’Inter, Mauro Icardi, accompagnato dalla bella moglie (e sua manager) Wanda Nara.

Un altro regalo coinvolgerà inoltre l’attore Claudio Amendola, che entrerà nello studio di C’è Posta per Te in un’ovazione di applausi del pubblico: “Questo è affetto vero, Maria” – dirà Amendola – e io me ne accorgo ogni giorno quando cammino per strada”.

C’è posta per te | Anticipazioni puntata 26 gennaio 2019

C’è posta per te si conferma un programma consolidato e dal successo sicuro. Anche sabato scorso, infatti, il people show di Canale 5 ha stravinto la sfida degli ascolti, nonostante la concorrenza della prima puntata di Ora o mai più su Rai 1 con Amadeus.

Anche per questa terza puntata, Maria De Filippi schiera un parterre di grandi ospiti, che affiancheranno i veri protagonisti del programma le storie di persone comuni, che come sempre riusciranno a commuover, far ridere e arrabbiare i telespettatori, in un turbinio di emozioni unico.

Tra gli ospiti di questa puntata gli attori Marco Bocci e Giulia Michelini, molto amati dal pubblico di Canale 5. Per l’attore il 2018 è stato un anno complesso, per via di un ricovero in ospedale per un herpes arrivato al cervello. Un periodo difficile anche per la sua compagna, Laura Chiatti, la cui madre è stata a lungo ricoverata in ospedale. Come se non bastasse, i due hanno dovuto affrontare anche la rapina della loro villa in Umbria.

Tra gli ospiti di questa puntata anche il celebre conduttore tv Gerry Scotti, in queste settimane impegnato sempre su Canale 5 con le puntate speciali di Chi vuol essere milionario.

C’è posta per te | Anticipazioni puntata 19 gennaio 2019

Quasi il 30% di share per il grande ritorno di C’è posta per te, il people show di Maria De Filippi che si è confermato un prodotto dall’usato sicuro, capace di anno in anno di appassionare un pubblico sempre più vasto e registrare così ascolti record.

Anche nella seconda puntata – in onda in prima serata su Canale 5 sabato 19 gennaio 2019 dalle 21,20 circa – tante le storie emozionanti e gli ospiti famosi che si siederanno nel salotto della De Filippi.

Grande attesa per il ritorno in tv della coppia Al Bano – Romina Power, che faranno una gradita sorpresa a uno dei protagonisti delle storie di questa puntata.

I due cantanti, impegnati in una serie di concerti insieme in giro per il mondo, sono da tempo al centro delle notizie di gossip per un presunto ritorno di fiamma.

Al Bano inoltre sarà protagonista a breve di due prime serate su Canale 5, per celebrare la sua lunga e fruttuosa carriera. A partire dal 23 gennaio 2019 va infatti in onda 55 passi nel sole, un evento musicale che coinvolge tanti cantanti molto amati dal pubblico per rendere omaggio al talento di Cellino.

Tra gli ospiti della puntata del 19 gennaio anche i giocatori della Juventus e della Nazionale Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli.

Ma oltre agli ospiti famosi, come sempre le reali protagoniste di C’è posta per te sono le storie, narrate da Maria De Filippi con il suo stile inconfondibile. Una delle più toccanti di questa puntata riguarda una ragazza omosessuale allontanata dalla propria famiglia a causa del suo orientamento.

“Io lo so che non è facile accettare il fatto che sto sposando una donna, però Debora mi rende felice. Mi mancate…”, sono le parole della ragazza che si possono ascoltare in un video di anticipazioni condiviso sui social dall’account ufficiale del programma.

Una puntata insomma molto ricca, che dovrà scontrarsi per la prima volta con l’esordio della seconda edizione di Ora o mai più su Rai 1, condotto da Amadeus.

C’è posta per te | Anticipazioni | Ospiti

Non mancheranno i momenti di commozione, ma anche i grandi ospiti, a cominciare dagli immancabili Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che regaleranno momenti di ironia e tante risate.

Nella quarta puntata, in onda sabato 2 febbraio 2019, ci saranno il calciatore Mauro Icardi con la bella moglie Wanda Nara e l’attore Claudio Amendola.

Ospiti della terza puntata di C’è Posta per te, in onda sabato 26 gennaio 2019, gli attori Giulia Michelini e Marco Bocci, oltre al conduttore tv Gerry Scotti.

Ospiti della seconda puntata, in onda sabato 19 gennaio su Canale 5 dalle 21,25, la coppia Al Bano e Romina Power, oltre ai calciatori della Juventus e della Nazionale Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli.

Nella prima puntata il grande e atteso ospite internazionale è stato Ricky Martin, che da anni non appariva all’interno di un programma della tv italiana.

Hanno preso parte alla trasmissione anche Belen Rodriguez, l’ex rugbista Martin Castrogiovanni e il campione di arti marziali Alessio Sakara, protagonisti dell’ultima edizione di Tu si que vales.

Ma i grandi ospiti non mancheranno anche nelle prossime puntate, sempre in onda su Canale 5 il sabato sera in prima serata, a partire dalle 21.20 circa.

C’è posta per te andrà infatti in onda fino a marzo 2019, scontrandosi nelle ultime settimane con Ballando con le stelle di Milly Carlucci su Rai 1.

Ci sarà inoltre un popolare e al tempo stesso controverso calciatore, Mario Balotelli, che sui suoi profili social ha scritto: “Maria De Filippi, la mia prima volta in una trasmissione televisiva non poteva essere che per il tuo programma”.

Un cast, insomma, di tutto rispetto per la trasmissione di punta della rete ammiraglia di Mediaset.

Maria De Filippi è a lavoro da settimane per realizzare un’altra edizione di C’è posta per te da record. Anche quest’anno dovrà vedersela con una concorrenza agguerrita da parte di Rai 1.

Il 12 gennaio, giorno della prima puntata, si scontra con Bologna-Juventus di Coppa Italia.

Dalla settimana successiva, invece, De Filippi se la vedrà con Amadeus e la nuova edizione del suo Ora o mai più, che mette in gara alcuni cantanti che hanno avuto un grande successo ma sono presto finiti nel dimenticatoio.

L’edizione 2019 di C’è posta per te andrà in onda fin quando inizierà il serale di Amici, che vedrà sempre l’instancabile Maria De Filippi alla conduzione.

La signora di Canale 5, inoltre, sempre dal 12 gennaio, torna alla guida delle puntate pomeridiane di Amici 18.

Un inverno come sempre pieno di impegni per lei, dopo il successo autunnale di Tu si que vales.

Da marzo, poi, il people show di Canale 5 si scontrerà per qualche puntata con l’inizio di Ballando con le stelle.

La sua ‘rivale’ del sabato sera, Milly Carlucci, di recente ha più volte espresso il desiderio di avere Maria De Filippi come ballerina per una notte sulla pista di Ballando.

Maria, però, al momento pare non aver ancora risposto all’invito.

C’è posta per te | Il programma

Il programma è stato ideato da Maria De Filippi insieme ad Alberto Silvestri, che sono anche autori della trasmissione.

Al centro della trasmissione le storie di vita di persone comuni, che si cercano inviando una lettera che viene consegnata dai “postini” di Maria De Filippi.

Le storie, sempre molto emozionali, sono di vario genere: parenti con i quali si è interrotto il rapporto, legami amorosi perduti che si cerca di recuperare, amori o amicizie di gioventù da ritrovare, questioni rimaste in sospeso.

Il destinatario, una volta arrivato in studio, scopre chi è il mittente ed ha la possibilità di scegliere di non ascoltare il messaggio e quindi di andarsene, oppure di accettare o meno le richieste del mittente aprendo o chiudendo simbolicamente un separé a forma di busta.

C’è posta per te | Maria De Filippi

Classe 1961, inizia a fare televisione nel 1992, conducendo su Canale 5 il talk show Amici, in onda il sabato pomeriggio.

Nel settembre del 1996 inizia uno dei suoi programmi più amati:Uomini e donne, a cui si aggiungono poi le trasmissioni serali Missione impossibile, Coppie e Colpo di scena.

Nel 2000 l’esordio di C’è posta per te, che ottiene da subito un notevole riscontro da parte del pubblico.

In quegli anni lancia un’altra trasmissione di grande successo, in cui professori d’eccezione insegnano materie legate all’arte (con particolare attenzione a musica e danza) per giovani talenti emergenti.

Il titolo della prima edizione era Saranno famosi, ma per problemi legati al copyright del serial tv degli anni ’80, le edizioni successive hanno preso il nome di Amici.

Negli ultimi anni ha preso parte sempre su Canale 5 a partire dal 2009 a Italia’s Got Talent, e poi a Tu si que vales.

Nel 2017 conduce in coppia con Carlo Conti il Festival di Sanremo.

C’è posta per te | Diretta tv e streaming

L’edizione 2019 di C’è posta per te è trasmessa su Canale 5 a partire da sabato 12 gennaio 2019 in prima serata, a partire dalle 21.30 circa.

La trasmissione è disponibile anche in diretta streaming o on demand sulla piattaforma Mediaset Play, disponibile per pc, smartphone, tablet e smart tv.

