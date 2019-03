Bologna ragazzi precipitano da palazzo – Nella mattina del 23 marzo 2019 due ragazzini di 11 e 14 anni sono morti dopo essere precipitati dall’ottavo piano di un palazzo.

L’incidente è avvenuto nella periferia di Bologna, in via Quirino di Marzio intorno alle 10. Sul posto sono intervenuti la Polizia e il 118: gli operatori hanno tentato di rianimarli, ma non c’è stato nulla da fare.

Al momento non si conosce ancora la dinamica dell’incidete. I residenti sono sotto choc dopo aver visto i due corpi sull’asfalto: sono stati i vicini a dare l’allarme.

Secondo quanto emerso dalle indagini in casa con i ragazzini vi era il padre, che è stato portato in Questura per essere ascoltato.

Poco più di un mese fa un’altra ragazza di 17 anni è morta dopo essere caduta dalla finestra del sesto piano di un palazzo vicino a piazza Re di Roma del quartiere Appio Latino della Capitale.

Notizia in aggiornamento