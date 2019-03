“I fidanzati non mi durano più di quattro anni”: Belen si confessa e parla del suo rapporto con gli ex

Belen Rodriguez oggi è stata ospite del programma di Silvia Toffanin, “Verissimo“: non sono mancate confessioni a tutto tondo sulla sua vita privata e lavorativa.

La showgirl, vestita con un abito aderente a fiori colorati, racconta dei suoi prossimi impegni lavorativi come il ritorno da conduttrice al programma tv “Colorado” insieme a Paolo Ruffini (sono stati già colleghi nel 2011 e nel 2012).

La Toffanin la incalza e l’argentina finisce a parlare dei suoi amori: “I fidanzati non mi durano più di quattro anni”, ha confessato ironicamente la showgirl. L’ultimo in ordine temporale è stato il pilota di MotoGp Andrea Iannone: “Non penso sia andata male, ci siamo fatti anche del bene. Ma non mi piace parlare di queste cose. Andrea ogni tanto lo sento, abbiamo un bel rapporto”.

Poi la Rodriguez finisce a trattare l’argomento del suo ex Stefano De Martino con cui ha avuto un figlio, Santiago: di recente si parla con sempre più insistenza di un ritorno di fiamma, non a caso i due sono stati paparazzati insieme in diverse occasioni.

“Sono questioni delicate e c’è una famiglia di mezzo con un bambino. Se parlo e dico delle cose che poi non si avverano faccio delle brutte figure. Ci vado molto piano perché sono maturata, una volta raccontavo tutto, perché ero giovane e più inconsapevole. Io ce la metto tutta e faccio quello che mi dice il cuore”, ha spiegato l’argentina.

“Ho provato a voltare pagina e costruire un’altra famiglia, ma non me la sono sentita. Anche se non sembra non mi piace fare figli con genitori diversi, quindi vediamo. Non sto comunque confermando niente, pian piano e con discrezione vedremo. Il motore di questa cosa è stato lui, anche perché è stato lui ad aver sbagliato”.

