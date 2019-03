Uomini e Donne 22 marzo 2019 | Anticipazioni | Trono Classico | Canale 5

UOMINI E DONNE 22 MARZO 2019 – Ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Come sempre tanta curiosità per i fan della trasmissione per sapere quale trono sarà protagonista. Toccherà ai giovani tronisti o ai cavalieri e le dame? Scopriamolo insieme!

In questa settimana, i primi tre appuntamenti, da lunedì a mercoledì, sono stati caratterizzati dalle storie del Trono Over, con le avventure dei single con più di 40 anni alla ricerca dell’anima gemella.

Ieri, giovedì 21 marzo, invece, c’è stato il primo appuntamento con il Trono Classico, con la presenza in studio di due personaggi molto amati dal pubblico: Luigi Mastroianni e Irene Capuano. Nel corso della puntata Luigi ha fatto un annuncio a sorpresa, dicendo di non essere ancora totalmente innamorato di lei.

Ma cosa accadrà oggi, 22 marzo 2019? Di seguito tutte le anticipazioni. Se preferite non avere SPOILER, ovviamente, interrompete qui la lettura.

Uomini e Donne 22 marzo 2019 | Anticipazioni | Andrea Zelletta

Anche oggi sarà protagonista il Trono Classico. Protagonista di questa puntata è Andrea Zelletta. Federica è molto arrabbiata con lui perché è stata di fatto scartata dopo due baci. La ragazza ha provato a cercare il Zelletta fuori dalla trasmissione, ma lui le ha risposto di non essere totalmente preso e per questo ha deciso di lasciarla a casa.

In seguito andrà in onda l’esterna di Klaudia. Nel video si vede la ragazza baciarsi appassionatamente con lui: una scena che manderà su tutte le furie Natalia, presente in studio.

Poi verrà trasmessa proprio l’esterna con Natalia: anche in questo caso i due ragazzi si sono baciati. Una puntata quella in onda questo pomeriggio su Canale 5 all’insegna della passione, visto che anche nel video con l’esterna di Muriel scatta il bacio.

Dopo aver visto le immagini, Muriel, Natalia e Klaudia decidono di lasciare lo studio di Maria De Filippi. Lo sciupafemmine Andrea Zelletta proverà a inseguirle, ma senza ottenere nulla.

