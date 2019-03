Ultimi sondaggi oggi – Nelle ultime ore sono stati diffusi i risultati di due sondaggi elettorali che confermano il sorpasso del Pd ai danni del M5S e che stimano la coalizione di centrodestra (Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia) vicinissima alla maggioranza assoluta [qui tutti gli ultimi sondaggi].

Sondaggio Euromedia

Durante l’ultima puntata del programma tv Porta a Porta, in onda su RaiUno, sono stati presentati i risultati di una rilevazione sulle intenzioni di voto degli italiani condotta dall’istituto Euromedia Research.

Secondo l’indagine, il Partito democratico ha superato nei consensi il Movimento Cinque Stelle: i dem, guidati dal neo-segretario Nicola Zingaretti, sono stimati al 20,7 per cento, a fronte del 19,8 per cento del movimento capeggiato da Luigi Di Maio. La distanza tra le due forze è dunque maggiore di quella fotografata pochi giorni fa dal sondaggio Swg del TgLa7.

L’altro dato interessante è il peso potenziale attribuito alla coalizione di centrodestra, con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia che insieme arriverebbero al 49,2 per cento.

La coalizione di centrosinistra conta sostanzialmente sulla metà dei voti, stimata a quota 25,3 per cento.

I dati di Euromedia:

Lega: 33,1 per cento

Pd: 20,7 per cento

M5S: 19,8 per cento

Forza Italia: 11,4 per cento

Fratelli d’Italia: 4,7 per cento

PiùEuropa: 3,6 per cento

MdP: 1,5 per cento

Sinistra Italiana: 0,7 per cento

Potere al Popolo: 1,6 per cento

Tot. area di centrodestra: 49,2 per cento

Tot. area di centrosinistra: 25,3 per cento

Astensione: 33,8 per cento

Sondaggio Tecné

Anche il sondaggio commissionato da Mediaset all’istituto Tecné conferma il sorpasso del Pd sul M5S: in questo caso si stima un divario tra le due forze superiore a un punto percentuale, con i democratici al 21 per cento e i pentastellati al 19,9 per cento.

Quanto alla coalizione di centrodestra, l’asse Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia viene data al 49,2 per cento, stessa percentuale indicata nel sondaggio di Euromedia di cui sopra.

I dati di Tecné:

Lega: 33,1 per cento

Pd: 21 per cento

M5S: 19,9 per cento

Forza Italia: 11,7 per cento

Fratelli d’Italia: 4,5 per cento