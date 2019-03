Muore a 30 anni durante il suo addio al nubilato: sarà sepolta con l’abito da sposa

Doveva essere un momento di svago e spensieratezza invece l’addio al nubilato per Ruth Maguire si è trasformato in tragedia. La 30enne si trovava a Carlingford, Irlanda, in compagnia di alcune amiche con cui doveva festeggiare prima del matrimonio.

Secondo quanto riportato dalla “BBC“, la vittima sarebbe scivolata accidentalmente nel fiordo di Carlingford Lough nella notte di sabato dopo essersi separata dal resto della comitiva con cui aveva trascorso una serata in un pub. Le circostanze sono ancora da chiarire.

Le indagini sono scattate dopo l’allarme lanciato dai familiari che non l’hanno più vista rientrare a casa: il corpo è stato ritrovato solo lunedì scorso. La giovane lascia tre figli piccoli e un marito che non si da pace: “Ruth mancherà a me e ai nostri tre bambini e alle nostre famiglie più di quanto lei potesse immaginare – le parole di James Griffin – Non era solo la mia compagna, era la mia anima gemella”.

Il matrimonio era previsto per l’8 agosto e una delle damigelle di Ruth, sua sorella Rachel, ha rivelato che la ragazza sarà seppellita con l’abito da sposa così come riportato dal “Sun“: “Era tutto pronto, lei era una persona molto organizzata. Avrei dovuto essere la sua damigella d’onore. Tutti i bambini, i suoi, i miei, e la figlia di nostro fratello, avrebbero dovuto fare da paggetti. Un ricevimento per 180 persone.Lasceremo che sia seppellita nel suo abito da sposa”.

