SOSSIO URSULA BAMBINO – Sossio Aruta e Ursula Bennardo aspetterebbero un bambino. Almeno secondo le ultime indiscrezioni circolanti. I due protagonisti di Uomini e Donne – trono Over – nonostante il rapporto burrascoso sarebbero riusciti a trovare un equilibrio. Soprattutto dopo la partecipazione non facile a Temptation Island Vip.

La coppia, dunque, secondo alcune voci avrebbero partecipato a una recente puntata del programma condotto da Maria De Filippi per dare il lieto annuncio e per mostrare, alla presentatrice di Uomini e Donne, l’ecografia del figlio che Ursula porterebbe in grembo. Emozione nello studio.

Aruta e Bennardo, comunque, sono già genitori. Ma questo sarebbe il primo figlio nato dalla loro unione.

