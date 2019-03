ROMA DOMENICA ECOLOGICA 24 MARZO 2019 – Proprio in questi giorni, in cui temi come il cambiamento climatico e il rispetto dell’ambiente sono particolarmente discussi, Roma fa la sua parte contro smog ed inquinamento con la sua quinta domenica ecologica.

Il divieto di circolare è stato stabilito dalla Giunta capitolina proprio con l’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti e migliorare la qualità dell’aria, sensibilizzando la cittadinanza su questa importante questione in una città continuamente piena di traffico.

Le domeniche ecologiche sono partite a novembre e finora siamo appunto giunti al quinto appuntamento con questa iniziativa del sindaco Virginia Raggi. Ecco qui di seguito tutte le informazioni per i romani (e non solo) circa orari, deroghe e fascia verde.

Domeniche ecologiche Roma 2018 2019: le date e gli orari del blocco

Roma domenica ecologica 24 marzo 2019 | Le fasce orarie

La domenica ecologica del 24 marzo 2019 prevede lo stop ai veicoli dotati di motore endotermico all’interno della ZTL “Fascia verde”, così come previsto dal PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano).

Il divieto, inoltre, è esteso anche a quei veicoli diesel Euro 6 con accensione spontanea. Per quanto riguarda le fasce orarie, il blocco della circolazione è previsto tra le 7.30 e le 12.30 e tra le 16.30 e le 20.30.

Come sempre, a garantire che lo stop venga osservato all’interno delle suddette fasce orarie, ci sarà la Polizia Locale.

Roma domenica ecologica 24 marzo 2019 | Chi può circolare: le deroghe

Il blocco, comunque, non è previsto per tutti i veicoli, bensì ci sono alcune deroghe. A poter tranquillamente uscire con la propria auto nella giornata di domenica 24 marzo sono i proprietari di veicoli elettrici, ibridi, a gpl, metano e i bi-fuel.

Se non possono circolare i veicoli diesel Euro 6, lo stop non è invece valido per quelli a benzina Euro 6, per le moto a 4 tempi Euro 3 e successivi, per i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi, per i mezzi con contrassegno disabili, per i veicoli car sharing e car pooling.

Roma domenica ecologica 24 marzo 2019 | La mappa della fascia verde

Roma domenica ecologica 24 marzo 2019 | #vialibera

Domenica 24 marzo è anche la giornata in cui si riaffaccia #vialibera, un’iniziativa completamente dedicata a ciclisti e pedoni che consiste nella predisposizione di una rete ciclopedonale di 15 km che rimarrà chiusa al traffico dalle 10 alle 18.

Ecco quali sono le strade coinvolte nella rete: via del Corso, via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e Largo Corrado Ricci, via XX Settembre, Piazza Venezia, viale Manzoni, via Labicana e via Veneto.

Lungo il percorso i romani possono intrattenersi con eventi e feste di quartiere. L’intento dell’iniziativa è quello di far vivere la città in modo diverso, motivo per cui anche associazioni e organizzazioni no profit organizzano attività volte a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dell’ambiente e del territorio.

Le giornate di #vialibera saranno il 24 marzo, il 28 aprile, il 12 maggio e il 16 giugno.