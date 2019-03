“Rampa per handicappati”. Si legge questa scritta su un cartello apparso a Bologna.

Iacopo Melio ha deciso di denunciare l’accaduto dalla pagina Facebook #vorreiprendereiltreno, onlus che si occupa di disabilità fondata dallo stesso blogger toscano: “Spesso in molti non capiscono perché io mi ostini a ribadire l’importanza delle parole. Quella di una corretta comunicazione è una delle battaglie che non smetterò di portare avanti proprio perché, come dico sempre, quando cambiamo il modo di chiamare qualcosa, quel qualcosa cambia e così cambia anche il modo in cui le persone si rapportano a quel qualcosa”.

Si tratta di un cartello segnaletico a due passi dalla sede del Regione Emilia Romagna. La scritta è opera della società privata proprietaria degli uffici e ha scatenato subito una bufera social.

Le critiche arrivano dagli utenti per “la poca sensibilità con cui ancora oggi viene trattato il tema delle disabilità”. “Perché usare la parola handicappati?”, scrivono in molti.

