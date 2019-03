Portogallo Ucraina streaming e diretta tv: ecco dove vedere la partita valida per le qualificazioni a Euro 2020

PORTOGALLO UCRAINA STREAMING – Questa sera, venerdì 22 marzo 2019 alle ore 20,45, il Portogallo di Cristiano Ronaldo (che torna a vestire la maglia della sua Nazionale) affronta l’Ucraina nella prima gara del girone B delle qualificazioni ai prossimi Europei del 2020.

Da una parte i campioni in carica, dall’altra i gialloblu guidati da una vecchia conoscenza del nostro calcio, Shevchenko, con tanta voglia di tornare a disputare una manifestazione importante.

Portogallo-Ucraina sarà visibile in diretta tv esclusiva su Italia 1 a partire dalle 20.35 con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Aldo Serena.

Dove vedere Portogallo Ucraina in tv? Rai? Sky Sport? Dazn? In streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Portogallo Ucraina streaming | Dove vederla in tv

La partita di qualificazione a Euro 2020 tra Portogallo e Ucraina va in onda in chiaro, completamente gratis, in esclusiva su Italia 1.

Previsto un ampio pre e post partita con l’intervento di diversi esperti e commentatori. “Pressing Euro 2020”, il nome del programma, sarà condotto da Giorgia Rossi, con ospiti Alessio Tacchinardi e Massimo Callegari.

Calcio d’inizio previsto per le ore 20,45, prepartita dalle 20.35.

Telecronaca di Pierluigi Pardo e Aldo Serena.

Italia 1 è visibile in chiaro al tasto 6 del digitale terrestre, ma anche in HD al canale 506. Per gli abbonati Sky, la partita è visibile al canale 106 del decoder.

Portogallo Ucraina streaming | Dove vederla in live streaming

La gara tra Portogallo e Ucraina sarà trasmessa anche in live streaming gratis tramite la piattaforma MediasetPlay, disponibile su pc, smartphone e tablet. Per seguire la partita bisognerà effettuare dei semplici passaggi.

Portogallo Ucraina streaming | Le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Portogallo-Ucraina:

PORTOGALLO: Rui Patricio, Mario Rui, Ruben Dias, Pepe, Cancelo, Guerriero, Pizzi, Carvalho, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, André Silva

UCRAINA: Pyatov, Mykolenko, Krivtsov, Burda, Karavaev, Zinchenko, Malinovskiy, Stepanenko, Marlos, Tsygankov, Moraes

Portogallo Ucraina streaming | Prepartita

Cristiano Ronaldo torna ad indossare la casacca della sua Nazionale dopo ben nove mesi di assenza. Un ritorno molto atteso dai suoi tifosi, che arriva il giorno dopo la sentenza dell’Uefa che gli ha comminato una multa per il gestaccio alla fine della partita contro l’Atletico Madrid.

torna ad indossare la casacca della sua Nazionale dopo ben nove mesi di assenza. Un ritorno molto atteso dai suoi tifosi, che arriva il giorno dopo la sentenza dell’Uefa che gli ha comminato una multa per il gestaccio alla fine della partita contro l’Atletico Madrid. Sull’atteso ritorno di CR7 si è espresso così il suo compagno Ruben Neves: “Qualsiasi squadra al mondo è migliore con Cristiano in campo. Ora si apre un nuovo ciclo e faremo di tutto per difendere degnamente il titolo. Abbiamo tanti giocatori di qualità, ma ovviamente con Cristiano di nuovo con noi, tutto diventa più facile. È un eccellente professionista, il migliore del mondo. È incredibile quanto sia in forma. Credo che qualsiasi calciatore firmerebbe per arrivare così a 34 anni. Per tutti noi è un punto di riferimento”.

QUALIFICAZIONI EURO 2020, IL CALENDARIO DELL’ITALIA