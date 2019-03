PAOLA CEREDA PREMIO STREGA 2019 – Hanno definito quest’edizione del Premio Strega come un’edizione al femminile. Nonostante ci sia da discutere su quest’etichetta, Paola Cereda è sicuramente una delle autrici in gara tra i 12 finalisti e concorre con il suo romanzo “Quella metà di noi”.

A detta di Elisabetta Mondello che l’ha presentato, questo romanzo della Cereda è “intenso e coinvolgente, ambientato nella Torino dei nostri giorni, in cui si muovono una folla di personaggi a cui Paola Cereda affida il compito di narrare le contraddizioni e le difficoltà della condizione contemporanea”.

Di cosa parla il romanzo?

Paola Cereda Premio Strega 2019 | La trama

La protagonista del romanzo della Cereda è Matilde, una maestra in pensione che deve mettersi ancora una volta alla prova reinventandosi badante: la verità è che la donna deve ripagare un debito e ha bisogno di trovare una soluzione veloce.

Matilda è costretta ad affrontare una parte di sé stessa che aveva lasciato addormentata, una parte che non credeva di dover risvegliare, soprattutto perché reputa i segreti uno spazio privato o meglio un regalo senza mittente per le persone che amiamo.

Premio Strega 2019, svelati i 12 libri in gara

Ma se omettiamo una parte di noi stessi, quanto c’è di vero in una relazione? Cosa regaliamo agli altri se nascondiamo la nostra vera essenza? Non è un inganno? Premeditare chi essere invece di essere e basta?

Matilda deve capire come funziona questo meccanismo applicato a diversi rapporti interpersonali, a partire da sua figlia per arrivare all’ingegnere di cui si prende cura.

Mentre la protagonista della Cereda cerca di rapportarsi con la particolare realtà di periferia, ogni rapporto muta e ogni sfida della vita ci permette di comprendere quanto cambiamo in base a quello che un altro è disposto a cedere di se stesso.

Paola Cereda Premio Strega 2019 | L’autrice

Nata e cresciuta a Brianza, Paola Cereda si è laureata in Psicologia e si è specializzata in diritti umani e cooperazione internazionale. Si è spostata spesso per lavoro in varie parti del mondo e oggi vive a Torino.

Ha vinto diversi concorsi letterari ed è arrivata finalista del Premio Calvino 2009 con il romanzo “Della vita di Alfredo”. Paola Cereda ha pubblicato “Se chiedi al vento di restare” e “Le tre notti dell’abbondanza”, prima di concorrere allo Strega con “Quella metà di noi”.