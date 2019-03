Oroscopo di oggi | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI 22 MARZO 2019 TPI – Finalmente è venerdì e per tanti di voi questo giorno coincide con le ultime fatiche della settimana, prima del tanto agognato weekend.

Per molti segni zodiacali, in questo venerdì 22 marzo 2019 sono in arrivo tante novità. Ovviamente, però, c’è anche qualcuno per cui non sarà la giornata migliore della vita. Vediamo insieme cosa prevede l’oroscopo di oggi di TPI.

Partiamo, come sempre, dai segni fortunati del giorno. Sicuramente tra questi c’è il Cancro, pronto a recuperare il tempo perduto dietro a certi pensieri durante il resto della settimana, mentre il Capricorno tornerà a sorridere dopo giorni di malinconia grazie a una persona speciale.

Non sono da meno Gemelli, Bilancia e Acquario, che stando all’oroscopo del giorno vivranno un venerdì pieno di energie e di sorprese, soprattutto grazie agli amici di sempre e ai partner.

Solo benino, invece, Leone e Sagittario, che vivranno una giornata tra alti e bassi a causa di qualche pensiero di troppo legato al lavoro e al proprio futuro.

Quanto stress per l’Ariete, fiaccato da un lavoro che gli dà tante soddisfazioni quanti grattacapi. Mentre il Toro vivrà una giornata di forte stress dovuto anche ad alcune noie fisiche.

Sarà inoltre un venerdì sottotono, secondo l’oroscopo di oggi, per Vergine e Scorpione, il cui pensiero è tutto per una storia d’amore che stenta a decollare, mentre i Pesci subiranno per oggi l’influenza negativa di alcuni astri, con ripercussioni nella propria autostima. Il segreto è tenere duro, in fondo il weekend è lontano solo qualche ora.

Oroscopo di oggi | Origine

L’oroscopo (dal termine latino hōroscopus, a sua volta proveniente dal greco ὡροσκόπος hōroskópos, composto di ὥρα (hṓra), durata di tempo, e σκοπέω (skopéō), osservare) ha origini molto antiche. Individua la posizione degli astri principali del nostro sistema solare al momento della nascita di ciascuno. La parola, nel suo significato originario, indicava infatti il punto della costellazione dello zodiaco, sorto in uno specifico momento all’orizzonte, che costituisce la base per configurare la posizione degli altri segni zodiacali e dei pianeti in relazione a un momento specifico, come una nascita o un evento. In un senso più ampio, l’oroscopo indica, rispetto ai dodici segni dello zodiaco, l’osservazione del cielo e la posizione dei pianeti in un momento dato e le previsioni circa l’influenza che quella determinata configurazione potrebbe avere sull’evento in base al quale è calcolato.