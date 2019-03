Oroscopo di oggi 22 marzo 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI 22 MARZO 2019 TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di venerdì 22 marzo 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi venerdì 22 marzo 2019

Ariete

Giovedì avete passato un’ottima giornata, tra amore e amici, ma mica potete abituarvi a tutta questa gioia. Ecco perché in questo venerdì arriverà qualcosa a togliervi l’entusiasmo.

Molto probabilmente è il vostro lavoro a darvi quella dose quotidiana di stress che non vi lascia mai del tutto tranquilli. Le stelle vi consigliano comunque di continuare ad agire come avete sempre fatto: rispondendo ai vostri ideali e impegnandovi al massimo in ciò che fate. È sempre la scelta giusta.

Toro

Oggi vi sentite sotto a un treno, sia fisicamente che mentalmente. In questo periodo state nutrendo troppi sospetti sul vostro partner e non riuscite a capire se sono soltanto vostre paranoie o se davvero vi sta nascondendo qualcosa.

In questo venerdì, arriverete sul punto di fare qualcosa che non avreste mai sognato di fare: controllare i suoi spostamenti. Fate molta attenzione, perché quando siamo mal disposti verso qualcosa vediamo nero anche quando è solo un grigio chiaro.

Oroscopo di oggi 22 marzo 2019 | Gemelli

Luna e Venere vi daranno una grossa mano, il vostro buon umore farà il resto. L’ultimo giorno lavorativo (per i più fortunati) della vostra settimana sarà davvero splendido.

In amore state ritrovando l’intesa perfetta che mancava da qualche settimana a causa di alcuni litigi, mentre sul lavoro aver recuperato i rapporti con alcuni colleghi vi rende più spensierati e anche più produttivi. Se siete single, fate attenzione ad alcuni incontri che farete nel pomeriggio, potrebbe succedere qualcosa di positivo.

Cancro

Siete il segno del giorno, amici del Cancro. E non potrebbe essere altrimenti. Insomma, guardatevi: siete in formissima, vi svegliate col sorriso stampato sulla faccia e accanto alla persona che più amate al mondo.

Uniteci una lieta notizia che vi arriva da un parente molto vicino e una giornata molto produttiva sul lavoro e avete fatto il resto. Vi sentite invincibili.

Leone

La vostra giornata sarà senza grossi spunti. Nel mattino sbrigherete le vostre solite faccende con la solita energia, mentre nel pomeriggio andrete un po’ giù di morale.

Il motivo? Quando vi rilassate un po’ la vostra testa viaggia e i pensieri non sono sempre positivi: paura del futuro e di deludere le aspettative degli altri. Meglio non pensarci e aspettare giornate più propositive.

Oroscopo di oggi 22 marzo 2019 | Vergine

Vi sentite un po’ sottotono in questo venerdì e il motivo sta tutto nell’amore. Non vi sentite desiderati come un tempo dal vostro partner, se vivete una storia d’amore lunga anni, oppure avete tanti dubbi su una persona conosciuta da poco.

Per fortuna ci sono gli amici, pronti a farvi distrarre durante la serata che passerete insieme ma anche capaci di farvi riflettere e andare oltre alcuni vostri cattivi pensieri. Tutto sommato, non sarà una giornata da buttare.

Bilancia

In arrivo una giornata sopra la media per voi della Bilancia. La primavera che arriva ha risvegliato in voi passione e socialità, che vi permetteranno di vivere momenti fantastici e, diciamolo, ad alto tasso erotico con il vostro partner.

Se siete single, invece, vi metterete alle spalle un periodo di nervosismo e delusione dopo una storia finita male e sarete finalmente pronti a ricominciare.

Scorpione

Quanta forza che ci vuole, per fare la vostra vita! Il vostro venerdì sarà super stancante, tra il lavoro, lo stress dei capi e anche qualche grattacapo in famiglia.

Come uscirne? Le stelle vi consigliano di continuare a fare ciò che avete sempre fatto. Cambiare atteggiamento e modo di lavorare in corso d’opera non è consigliabile, conoscendo il vostro carattere. La vostra qualità troverà il modo di emergere.

Oroscopo di oggi 22 marzo 2019 | Sagittario

Giornata tra alti e bassi, la vostra. Ma se vi impegnate come sapete fare, sarete capaci di non rovinarvi il fine settimana. Come? Iniziate già da oggi a progettare qualcosa, magari con degli amici che non vedete da un po’.

Sul lavoro tutto procede secondo gli standard, anche se da qualche tempo avete voglia di guardarvi intorno perché sentite di meritare di meglio. Single, per voi invece sarà un’ottima giornata con tanti incontri interessanti in vista.

Capricorno

Dopo alcuni giorni sotto pressione, riuscite finalmente a tirare fuori la testa dalla sabbia e a sorridere. Merito soprattutto del vostro partner, che sa come prendervi e regalarvi momenti davvero indimenticabili.

Sentite molto la mancanza della vostra famiglia, soprattutto se siete fuori sede. È il momento giusto di organizzare un viaggetto per tornare a rivedere i sorrisi delle persone con cui siete cresciuti e diventati come siete oggi.

Acquario

Giornata molto promettente secondo le stelle, quella che vi attende venerdì. Sul lavoro sapete di dover sgomitare molto per trovare il vostro spazio, ma questa consapevolezza spesso vi rende antipatici agli occhi dei colleghi. Impegnatevi per far cambiare loro idea.

In amore, invece, è giunta l’ora di chiarire alcune cose con il vostro partner. Poi, dedicatevi appieno a questo venerdì sera. Uscite, bevete (con moderazione!), divertitevi e non pensate ad altro.

Oroscopo di oggi 22 marzo 2019 | Pesci

Le stelle hanno in serbo per voi una giornata difficile da affrontare, ma non per questo negativa. L’effetto di alcuni astri sul vostro segno si farà sentire, ma è il vostro atteggiamento ad essere decisivo.

Siete troppo remissivi, sia sul lavoro che in amore. E questo si traduce in una tendenza a lasciar vincere sempre gli altri. Non è accontentando sempre tutti che diventerete felici, tenetelo a mente.

