Giulia De Lellis e Rosa Perrotta rifatte? Le foto pubblicate dalla Mosetti svelano la verità

Si parla di chirurgia plastica e ritocchini nella seconda puntata del nuovo programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5 in prima serata, Live – Non è la D’Urso. Ospiti in studio Brigitte Nielsen – che ha presentato l’ultima figlia, avuta dall’attrice a 54 anni – Wanna Marchi e Stefania Nobile.

Nel salotto della regina di Mediaset a discutere della tematica delicata c’è anche Leo Blanco, il sosia di Michael Jackson che pur di assomigliare al musicista si è sottoposto a undici interventi. Ma non solo, in studio c’è anche Asia Nuccitelli, figlia di Antonella Mosetti.

Antonella Mosetti: “Mia figlia rovinata dalla chirurgia plastica”

La showgirl mora ha seguito, però, la trasmissione da casa, commentando la discussione in studio sui social. È proprio su Instagram che Antonella Mosetti ha pubblicato una serie di storie relative proprio ad alcuni personaggi che avrebbero fatto ricorso a qualche ritocchino per piacersi di più.

In due stories differenti Antonella Musetti ha ritratto Rosa Perrotta e Giulia De Lellis prima e dopo la chirurgia. Accanto alle foto, Antonella Mosetti scrive un monito: “Se la chirurgia può migliorare la vostra vita, fatelo, ma non esagerare mai! Usate la testa”.

Il problema è che, mentre Giulia De Lellis ha confessato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, Rosa Perrotta l’ha sempre negato. Ora ci si aspetta che Rosa – che è una che di certo non le manda a dire – risponda per le rime alla Mosetti.