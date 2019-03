METAL CARTER FEDEZ BAGLIONI – Mangia il cervello di Claudio Baglioni, ricuce la testa di J-Ax, taglia la lingua a Nek. E ancora: scioglie Fedez nell’acido, squarta Ghali con una motosega, mentre Sfera Ebbasta e Chiara Ferragni sono imprigionati in una gabbia. No, non è un film horror e – fortunatamente – neanche la realtà. Ma un video musicale, sotto forma di cartoon, del rapper Metal Carter.

Marco De Pascale, è questo il vero nome dell’artista romano, ha deciso di promuovere così il nuovo singolo Pagliaccio di ghiaccio pt. 3, terza parte della serie avviata nel 2015 con il disco La verità su Metal Carter.

“Con Carter-Stilo sto rileggendo quello che accade nell’ambiente rap, televisivo e della musica leggera. Uccido simbolicamente tutto quello che non è Metal Carter. Si capisce che ho individuato i rappresentanti di maggior successo nel loro ambito, pur essendo lontani anni luce da me, e che ho voluto rendere omaggio al TruceKlan soprattutto quando entro nel cimitero e trovo le lapidi della mia crew che guardo con malinconia. In questo modo do una sorta di tributo/props macabro agli elementi più attivi e importanti del Klan”, ha affermato il rapper sul filmato.

Carter ha poi spiegato il senso di tutto ciò: “La testa di Toto Cutugno, rappresentante della musica italiana nel mondo, le doti vocali di Nek, la libertà di espressione di Sfera Ebbasta, la malattia di Young Signorino, il corpo di Elettra Lamborghini, J-Ax e Fedez popstar indiscusse del nostro panorama nazionale. Io che faccio? Esalto le loro doti rovesciandole, perché sono Metal Carter, il Death King”.

Infine il rapper romano ha detto: “Un vero Death Lord onora l’avversario riservandogli una pena esemplare, personalizzata e crudele per contrappasso come Dante nella Divina Commedia. Il senso di questo video è quindi ‘alto’ e ‘avanti’, anche quando si tratta di brutali omicidi. Per questo ci tengo a fare questo chiarimento”.

