Il presidente cinese Xi Jinping è in visita in Italia per firmare con il Governo italiano il Memorandum of Understanding per la creazione della Via della Seta.

L’iniziativa è anche nota come Belt and Road Initiative e ha l’obiettivo di connettere Cina ed Europa: il progetto è stato avviato nel 2013 proprio per promuovere il ruolo della Cina nelle relazioni commerciali globali, in particolare in Europa.

Il vantaggio per l’Italia consiste nella possibilità di esportare i prodotti italiani nell’enorme mercato cinese.

L’accordo ha un valore simbolico importante e rappresenta una cornice dentro la quale costruire le future relazioni Roma-Pechino.

Il testo centrale che i Governi di Cina e Italia sono pronti a firmare è accompagnato da una serie di memorandum aggiuntivi contenenti per esempio “dettagli sugli investimenti cinesi nel porto di Trieste e Genova; cooperazione tra banche centrali; cooperazione nel settore aerospaziale; e investimenti tecnologici”. Questo quanto emerso dalle bozze consultate dal giornale Politico.eu.

In generale, i settori della cooperazione previsti dal MoA sono quelli di trasporti, logistica e infrastrutture, al cui interno sono comprese anche le reti energetiche e di telecomunicazioni e nuove procedure per gli appalti.

Secondo quanto si legge nella bozza del Memorandum, “le controparti si impegnano” anche “a collaborare nel facilitare le operazioni doganali” oltre a rimuovere gli ostacoli a “investimenti e finanziamenti”, “prendendo una posizione congiunta contro il protezionismo e promuovendo parità di condizioni e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale”.

Punto importante anche la cooperazione culturale che verrà ampliata tramite università, think tank e mezzi di comunicazione.

Ma cosa cambia per il cittadino italiano nella vita di tutti i giorni? Grazie ai nuovi accordi tra Roma e Pechino, le merci acquistate online in Cina arriveranno in tempi più brevi in Italia. Ad occuparsi delle consegne sarà la AliExpress, piattaforma web per la vendita al dettaglio di Alibaba.

Inoltre a partire da giugno sarà attivo il nuovo collegamento diretto di Air China tra Roma e Hangzhou, città che si trova a 100 chilometri da Shanghai.

>>Nuova Via della Seta, il Governo diviso sull’intesa con la Cina