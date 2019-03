MasterChef 8 concorrenti | Chi sono | Selezioni | Hangar | Masterclass

MASTERCHEF 8 CONCORRENTI – Dal 17 gennaio 2019 va in onda su Sky Uno MasterChef 8, l’edizione 2019 del popolare cooking show targato Endemol. Tante le novità di quest’anno, a partire dai giudici: tra chi giudicherà i piatti in gara c’è infatti un volto nuovo, Giorgio Locatelli, che sostituisce Antonia Klugmann.

AGGIORNAMENTO 22 MARZO 2019 – Cosa è successo ieri nella decima puntata di MasterChef – Si avvicina sempre più il momento della finale di MasterChef 8. Dopo la puntata di ieri, infatti, i concorrenti del cooking show di Sky Uno sono rimasti in 5.

Nel corso dell’episodio, infatti, i peggiori nelle varie prove previste dal programma sono stati Loretta e Giuseppe, che hanno dovuto abbandonare per sempre il sogno di vincere il programma e l’ambito montepremi di 100.000 euro (oltre alla possibilità di pubblicare un proprio libro di ricette).

Come detto, dunque, sono solo 5 gli aspiranti cuochi rimasti ancora in gioco: Alessandro, Gilberto, Gloria, Guido e Valeria.

Ma chi sono i concorrenti di MasterChef?

MasterChef 8 concorrenti | La lista dei 20 e gli eliminati

Come ogni anno ci sono diversi concorrenti in gara: studenti, disoccupati, impiegati, architetti. In tutto 20 persone, di diversa estrazione sociale e con un diverso background l’uno dall’altro, ma con un unico sogno in comune: fare della loro passione, la cucina, un lavoro cui dedicare tutta la loro vita.

Di seguito la lista dei 20 concorrenti di MasterChef 8:

MasterChef 8 concorrenti | E ancora:

MasterChef 8 concorrenti | Selezioni

La scelta dei 20 concorrenti della nuova edizione del cooking show prevede diverse fasi.

La prima, grande scrematura viene fatta nella fase dei casting, quando migliaia di aspiranti cuochi si presentano con l’ambizione di essere scelti per far parte del programma. Dai casting vengono fuori 80 nomi, i pre-concorrenti.

MasterChef 8 concorrenti | Prima fase di selezione

La prima fase della selezione è anche la prima ad andare in onda in prima serata su Sky Uno, il 17 gennaio 2019. I pre-concorrenti hanno a disposizione 45 minuti per preparare un piatto con alcuni ingredienti portati da casa e 5 minuti per completarlo davanti ai giudici, con il supporto di parenti e amici in balconata. Ogni aspirante cuoco viene “studiato” dai quattro giudici, che decretano se mandarlo avanti o meno. Per superare la prima fase bisogna ricevere almeno tre sì dai giudici.

Nel corso della prima serata del programma ci sono stati tanti bei momenti, soprattutto grazie alle storie dietro ognuno degli aspiranti cuochi. Inevitabile anche qualche delusione per chi non è riuscito a colpire i giudici, venendo eliminato dallo show.

Sono solo 40 i concorrenti che, dopo questa prima selezione, hanno la possibilità di continuare a inseguire il sogno di far parte di MasterChef.

MasterChef 8 concorrenti | Seconda fase di selezione

I 40 superstiti prendono parte così alla prova dell’Hangar, dove il gruppo si dimezza ancora arrivando ai 20 nomi definitivi dei partecipanti dell’ambita Masterclass.

Chi conquisterà il titolo di ottavo MasterChef italiano aggiudicandosi 100 mila euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il primo libro di ricette?

MasterChef 8 concorrenti | Niente sprechi

Fin dalla prima puntata, MasterChef presterà grande attenzione agli sprechi inutili. Come nelle passate stagioni, la gran parte degli alimenti non impiegati per le prove è stata donata all’Opera Cardinal Ferrari Onlus di Milano. Il programma si è avvalso della collaborazione di Last Minute Market, la società spin-off dell’Università di Bologna impegnata sul fronte della riduzione degli sprechi e della prevenzione dei rifiuti da oltre 10 anni.

Tutti i prodotti di consumo legati al cibo, come ad esempio bicchieri, posate, piatti e vassoi) sono fatti di materiale compostabile ed ecosostenibile. La scelta di MasterChef, infatti, è stata di essere pienamente plastic-free.

