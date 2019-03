Un tratto di mare a Riva Fiorita, Posillipo (Napoli), si è improvvisamente colorato di un verde acceso. La denuncia arriva dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: “Ci è stata segnalata l’immissione di un liquido verde nello specchio d’acqua di Riva Fiorita, a Posillipo. L’acqua del mare ha cambiato improvvisamente colore.

Sospettiamo che possa trattarsi di uno sversamento tossico. Siamo particolarmente preoccupati per la fauna marina che potrebbe essere danneggiata dal composto”. Gli ambientalisti hanno avvertito immediatamente l'”Arpac” (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente), Capitaneria di Porto e forze dell’ordine per individuare i responsabili.

Si tratta del secondo caso quest’anno dopo l’episodio dello scorso gennaio nel porticciolo di Mergellina, quartiere Chiaia.

