Mare Jonio indagato Casarini – Nel pomeriggio del 22 marzo 2019 il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella e il pubblico ministero Cecilia Baravelli hanno comunicato l’iscrizione nel registro degli indagati del capo missione della Ong italiana Mediterranea, Luca Casarini.

I giudici hanno preso questa decisione dopo aver sentito l’ex no globa per sette ore in qualità di testimone.

Le accuse mosse contro Casarini dai giudici sono le stesse del comandante della Mare Jonio, Pietro Marrone: parliamo quindi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e rifiuto di obbedire all’ordine imposto dalle autorità di arrestare l’imbarcazione.

“La decisione della procura non ci stupisce. Ce l’aspettavamo”, ha commentato il legale di Luca Casarini, Fabio Lanfranca.

Qui abbiamo spiegato perché la Ong Mediterranea non può essere accusata di immigrazione clandestina