MANESKIN TOUR 2019 – Il ballo della vita è il titolo del tour 2019 (e anche dell’album) dei Maneskin.

La trance autunnale del tour, conclusasi il 20 dicembre a Milano nel 2018, è stata un successo. I Maneskin, dopo aver previsto il loro primo Tour in giro per l’Europa, destreggiandosi tra Spagna, Svizzera, Francia, Belgio, Inghilterra e Germania, tornano sui palchi italiani con tante nuove tappe già sold out e un inserimento speciale di altre date estive.

Maneskin: tutto quello che c’è da sapare sulla giovane band romana

Sono 18 le date già sold out, seguite da altre previste per questa estate di cui alcune già disponibili su TicketOne per l’acquisto del biglietto.

Maneskin Tour 2019 | Le date

“Il ballo della vita Tour” 2019 è partito il 7 marzo da Bologna conquistando un sold out dopo l’altro: dopo Firenze, Fontaneto d’Agogna, Venaria Reale, Padova (l’ultima disponibile ancora per la data del 12 aprile), Milano, Bologna, quattro date a Roma e 3 di nuovo a Milano, i Maneskin hanno dato disponibilità per altri concerti in Italia. Ecco quando:

9 giugno – Treviso, Home presenta Core Festival c/o Area Dogana

23 giugno – Roma, Cavea dell’Auditorium (già sold out)

6 luglio – Barolo (CN), Collisioni Festival c/o Piazza Colbert

19 luglio – Lucca, Lucca Summer Festival c/o Piazza Napoleone

27 luglio – Bellinzona, Castle On Air c/o Castelgrande

Maneskin Tour 2019 | Le date: e ancora

Per questa date, i biglietti non sono ancora disponibili. Inoltre, su TicketOne sono state annunciate altre due nuove date:

24 giugno – Roma Auditorium Parco della Musica – Cavea

25 agosto – Macerata, Arena Sferisterio

Maneskin Tour 2019 | In giro per l’Europa

Ma non finisce qui. La band ha deciso di portare la propria musica anche all’estero ottenendo consensi internazionali per “Il ballo della vita”.

Ecco dove si sono esibiti in Europa i Maneskin nel 2019:

12 febbraio – Svizzera, Zurigo – Kaufleuten

13 febbraio – Svizzera, Berna – Bierhübel

15 febbraio – Germania, Amburgo – Nochtwache

17 febbraio – Germania, Stuttgart – Schräglage

19 febbraio – Belgio, Bruxelles – Le Madeleine

22 febbraio – Inghilterra, Londra – Oslo

24 febbraio – Inghilterra, Londra – Oslo

27 febbraio – Germania, Monaco – Backstage Club

28 febbraio – Svizzera, Lugano – Palazzo dei Congressi

Poi, Marlena è tornata a casa.