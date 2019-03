MADRE NATURA CIAO DARWIN 8 – Non c’è Ciao Darwin senza Madre Natura. Lo storico programma di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, dopo tre anni di attesa torna con la sua ottava edizione a partire da venerdì 15 marzo 2019. E la curiosità del pubblico Mediaset, già pronto a un’abbondante dose di risate grazie al programma, è tutta per la modella che ricopre il ruolo di Madre Natura.

Ogni edizione del programma è caratterizzata infatti dalla presenza di una bellissima ragazza con il compito di far girare il “mappamondo”, il meccanismo della casualità che permette di sorteggiare i concorrenti che dovranno affrontare le varie prove. Un ruolo, quello di Madre Natura, che catalizza l’attenzione soprattutto del pubblico maschile, sia quello in studio che quello da casa.

Tutto sull’ottava edizione di Ciao Darwin

Madre Natura Ciao Darwin 8 | La novità

Se nell’ultima edizione del programma (era il 2016) la regina della natura era Paola Di Benedetto, quest’anno Ciao Darwin – Terre desolate ha una grande novità: in ciascuna puntata ci sarà una Madre Natura diversa. Saranno quindi tante le ragazze a ricoprire questo ambito ruolo nel corso dei vari episodi.

“La mia bellezza ideale – ha raccontato Paolo Bonolis – è trasversale, ma se devo attualizzarla, oggi, io la vedo meticcia. Perché la consuetudine a un determinato tipo di bellezza ti porta a non considerarla più tale. Madre Natura è il simbolo di quella bellezza incontaminata che inesorabilmente, secolo dopo secolo, abbiamo devastato”.

Prima di ogni puntata dunque c’è grande mistero attorno ai nomi della prossima Madre Natura. La produzione di Ciao Darwin 8, però, ha pubblicato sulla piattaforma Mediaset Play un video di presentazione di alcune delle aspiranti al ruolo. All’interno, anche alcune interviste alle storiche modelle che hanno ricoperto il ruolo. Alcune di esse, dopo tanti anni, sono diventate mamme o hanno cambiato vita.

Madre Natura Ciao Darwin 8 | Seconda puntata | Chi è

Non si conosce ancora il nome della modella che ricoprirà il ruolo di Madre Natura nella seconda puntata di Ciao Darwin 8, quella in onda venerdì 22 marzo 2019. A chi spetterà il delicato – e osservatissimo – ruolo? Per saperlo bisogna attendere l’inizio della puntata.

Madre Natura Ciao Darwin 8 | Prima puntata | Chi è

La prima Madre Natura di Ciao Darwin 8 è Ema Kovac, che si è presentata al mondo con nome e cognome sul suo account Instagram.

La modella croata, alta, bionda e con un fisico invidiabile, vive a Milano da qualche anno e fa da testimonial a diversi marchi di successo. Dai suoi canali social si intuisce anche che la bella Ema Kovac è felicemente fidanzata, con Luca Lanticina.

Nel corso della prima puntata di Ciao Darwin, al momento del suo ingresso in studio la bella Madre Natura è stata applauditissima dal pubblico. Subito dopo, in un siparietto con Luca Laurenti, ha rifilato un sonoro schiaffo al presentatore (VIDEO), nell’ilarità generale.