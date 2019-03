LUDOVICA CARAMIS CHI È – Si è fatta notare al fianco di Carlo Conti in casa Rai e nel 2019 rinnova questa collaborazione accompagnandolo in una nuova edizione de La Corrida.

Lo storico programma, inteso come il padre dei talent show, è sempre stato portato avanti da Canale 5, ma è da un paio d’anni che La Corrida è sbarcata in prima serata sulla Rai e Ludovica Caramis ne è testimone.

Ma cosa sappiamo della valletta di Rai 1? Della sua vita privata? Vediamolo insieme.

Ludovica Caramis chi è | Programmi tv

Nata a Roma il 29 luglio 1991, Ludovica Caramis si è diplomata al liceo classico e ha avviato la sua carriera da showgirl nel 2009 partecipando al concorso di bellezza “Miss Italia”, arrivando nella top 20 e ottenendo il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza”.

Da quel momento, la sua bellezza ha conquistato una certa notorietà tanto da farla entrare nel mondo delle modelle. Ludovica Caramis ha lavorato alla campagna pubblicitaria di Altex Cashmere e per Brosway Gioielli, ha posato per il catalogo per Miss Bikini Linea Original 2009 e per diverse copertine di giornali di moda.

La svolta della sua carriera è arrivata proprio su Rai 1: era il 2011 e Ludovica Caramis incontrava Carlo Conti per il programma del preserale “L’eredità”. La showgirl ha rivestito per l’occasione il ruolo di “professoressa”, durato ben sei anni per poi interrompersi nel 2017.

Nel mentre, la Caramis ha anche partecipato a “Tale e quale show” (sempre condotto da Carlo Conti), dove ha interpretato Victoria Beckham delle Spice Girls e si è esibita sulle note di Wannabe.

Ludovica Caramis chi è | La corrida

Dopo un anno di separazione dalla televisione (2017), Ludovica Caramis è tornata e proprio al fianco di Conti per aiutarlo nella conduzione de La Corrida: una collaborazione artistica che è sbocciata nel 2018 e che prosegue anche per l’edizione 2019.

“Per partecipare a La Corrida serve molta autoironia, bisogna lasciarsi andare, a prescindere dal risultato. Anche se per me sarebbe molto difficile raccontare barzellette. Sono proprio negata” ha dichiarato la valletta.

Ludovica Caramis chi è | Vita privata e Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, la Caramis è sposata dal 2014 con Mattia Destro: il calciatore del Bologna e la showgirl di Rai 1 hanno organizzato una cerimonia ad Ascoli Piceno.

Anche Ludovica inoltre è presente sui social, in particolar modo su Instagram, dove è seguita da quasi 90 mila fan.