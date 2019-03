LUCIANO LIGABUE TOUR 2019 – Luciano Ligabue è pronto a tornare con un nuovo tour quest’anno. Dopo l’uscita del suo ultimo album “Start”, il cantante di Correggio si sta preparando per intrattenere ancora una volta il pubblico in delirio, e questa volta anche sulle note di altre canzoni.

Sono diverse le città che la voce di Ligabue animerà con “Luci d’America” & company, tra cui anche Roma, Milano e Torino.

Ligabue, tutto quello che c’è da sapere sul celebre cantante italiano

Luciano Ligabue Tour 2019 | Le tappe e i biglietti

Il nuovo tour di Ligabue è uno degli eventi più attesi per gli italiani, partirà quest’estate da Bari e si fermerà a Roma: breve, ma intenso. Vediamo insieme tutte le date:

14/06 – BARI (Stadio San Nicola)

17/06 – MESSINA (Stadio San Filippo)

21/06 – PESCARA (Stadio Adriatico)

25/06 – FIRENZE (Stadio Artemio Franchi)

28/06 – MILANO (Stadio San Siro)

Luciano Ligabue Tour 2019 | Le tappe e i biglietti: e ancora

02/07 – TORINO (Stadio Olimpico)

06/07 – BOLOGNA (Stadio Dall’Ara)

09/07 – PADOVA (Stadio Euganeo)

12/07 – ROMA (Stadio Olimpico)

I biglietti per assistere ai concerti di Luciano Ligabue sono disponibili su TicketOne dal 28 gennaio 2019, mentre nei diversi punti vendita dal 4 febbraio. I prezzi, come di consueto, oscillano dai 35 euro ai 95 euro in alcuni casi (come per il concerto di Bari) e altri invece prevedono la messa in vendita del Silver Package. Di cosa si tratta? Oltre al biglietto con la miglior visuale, sono inserite una serie di privilegi volti a giustificare il prezzo di 250 euro (come, ad esempio, l’invito ad accedere all’hospitality dedicata pre-show).

Luciano Ligabue Tour 2019 | Start, il nuovo album

Ci eravamo chiesti che fine avesse fatto Luciano Ligabue, vero? Dopo tanti mesi di silenzio, il cantante si è rimesso in sesto sulle note di “Luci d’America”, il brano che ha anticipato l’uscita dell’album “Start“.

L’album, prodotto da Federico Nardelli, è composto da dieci nuove canzoni che sono le seguenti:

01. Polvere di stelle

02. Ancora noi

03. Luci d’America

04. Quello che mi fa la guerra

05. Mai dire mai

Luciano Ligabue Tour 2019 | Start, il nuovo album: e ancora

06. Certe donne brillano

07. Vita morte e miracoli

08. La cattiva compagnia

09. Io in questo mondo

10. Il tempo davanti

L’annuncio del nuovo album è arrivato proprio da Ligabue, di preciso tramite il suo account Instagram.