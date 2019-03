Stilettata di Lorella Cuccarini a Barbara D’Urso. Di recente la regina di Canale 5 ha avuto modo di ospitare la rivale storica della Cuccarini, Heather Parisi, che, nel corso della chiacchierata, ha lanciato più di una frecciatina nei confronti di Lorella.

In modo indiretto, la showgirl alludeva proprio alla più amata dagli italiani, quando affermava: “Dovremmo parlare solo di quello che sappiamo. Altri personaggi magari parlano di politica”. Stavolta Lorella Cuccarini non si preoccupa di rispondere alla sua eterna rivale, ma lancia una frecciatina alla padrona di casa, Barbara D’Urso.

Sulla pagina di sostenitori della showgirl, Lorella Cuccarini dancing queen, è comparso un breve video si vedono lei intenta a chiacchierare con l’amministratore della pagina di fan. Lui si rivolge a Lorella e le chiede se esiste la possibilità che sia ospite di Barbara D’Urso. La risposta della “sovranista più amata dagli italiani” non lascia spazio a interpretazioni: “Ospite da Barbara D’Urso? No, non credo, no. Non ci sono mai stata e devo dire che non ne sento la mancanza”.

Heather Parisi è stata ospite di Carmelita – così è conosciuta dai suoi fan Barbara D’Urso – all’indomani della gaffe di Lorella Cuccarini. Su La7, a Otto e Mezzo, la showgirl il 4 marzo scorso aveva detto: “Non votavamo per le politiche da quanto? Da 10 anni?”. L’espressione non ha potuto che sollevare una discussione.

Heather Parisi, che non poteva restare indifferente allo scivolone della rivale, qualche ora dopo su Twitter scriveva: “E così dopo la ballerina sovranista, la ballerina ‘Maître à pensere’. In verità sempre più ‘Maître’ e sempre meno ‘pensere’. H*”.