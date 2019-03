LADY GAGA JEREMY RENNER – Lady Gaga ancora al centro della cronaca rosa. Secondo alcuni rumors la popstar – che è anche un’attrice apprezzata – avrebbe trovato un nuovo compagno dopo l’illusione di una storia d’amore con Bradley Cooper, con lei nel film A star is born.

La cantautrice americana, per i tabloid, sarebbe molto legata a Jeremy Renner, noto attore (ironia della sorte?) di The Hurt Locker e Avengers: Endgame. “Trascorrono molto tempo insieme e si vedono, sono vicini”, ha rivelato una fonte.

Renner, però, non è soltanto un interprete ma, in un certo senso, ha un altro punto in comune con Stefani Germanotta (è questo il suo vero nome): la musica. Non per lavoro – o meglio, non si professa un autore – ma Jeremy Renner ha scritto delle canzoni per un cartone animato, Arctic Justice: Thunder Squad, in uscita negli Stati Uniti l’1 novembre 2019.

Potrebbe essere lui la persona giusta che condurrà finalmente all’altare la 32enne? Lady Gaga ha già avuto due proposte di matrimonio, entrambe – accettate – finite male. La prima da parte di Taylor Kinney, attore delle serie televisiva Chicago Fire, la seconda da Christian Carino, il suo manager.

