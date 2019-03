LA CORRIDA 2019 – Dal 29 marzo 2019 va in onda su Rai 1 La Corrida, storico programma tv ideato da Corrado e Riccardo Mantoni, reduce da anni di successi. In particolare lo scorso anno. Al punto che la tv di stato ha deciso di puntarci nuovamente anche per questa stagione. Alla conduzione Carlo Conti che presenterà e gestirà i vari concorrenti che animeranno le varie serate.

La Corrida 2019 | Ultime notizie

AGGIORNAMENTO 22 MARZO 2019 – Questa sera va in onda la prima puntata della Corrida, lo storico programma ideato dai fratelli Mantoni che ripropone alla conduzione Carlo Conti, prontamente affiancato dalla valletta Ludovica Caramis.

Il format del programma, nonostante siano passati più di 50 anni dal debutto, resta invariato: a partire dall’orchestra del maestro Pinuccio Pirazzoli al corpo di ballo, per non parlare del semaforo al centro del palco e al pubblico che dovrà dimostrare la propria preferenza nel modo più rumoroso possibile, la Corrida è pronta a fare ritorno sulla nostra TV.

Carlo Conti lascerà salire sul palco i vari concorrenti della serata e ammirerà i loro sketch seduto su uno sgabello.

AGGIORNAMENTO 18 MARZO 2019 – Mancano meno di 10 giorni alla prima puntata de La Corrida. Quali saranno i concorrenti e gli ospiti della nuova edizione del talent show ideato da Corrado? Carlo Conti riuscirà a bissare il successo dalla passata stagione? Appuntamento al 29 marzo per la risposta.

La Corrida 2019 | Concorrenti

Come nelle passate edizioni, i concorrenti che si alterneranno sul palco metteranno in mostra le loro qualità. A decidere se meritano o meno di andare avanti nella gara sarà il pubblico in studio che potrà applaudire nel caso in cui l’esibizione dovesse essere di suo gusto o “fischiare”, sbattere pentole o campanacci in caso di bocciatura del concorrente. Insomma, la formula magica è sempre la stessa. Chi riuscirà ad incantare il pubblico?

Volete partecipare alla nuova edizione de La Corrida? Per farlo dovete andare sul sito MagnoliaTv e compilare un semplice form. Successivamente parteciperete a dei casting dove verranno selezionati i talenti “migliori”.

La Corrida 2019 | I conduttori

Come nel 2018, anche per questa nuova edizione in casa Rai a condurre la Corrida sarà Carlo Conti. La sua carriera è sbocciata negli anni ’80 e oggi lo conosciamo soprattutto per aver condotto non soltanto diverse edizioni del Festival di Sanremo, ma anche per altri programmi della Rai come “In bocca al lupo!”, “L’eredità” e “Tale e quale show”.

Al fianco di Conti, ci sarà ancora una volta la bellissima Ludovica Caramis come valletta. La showgirl aveva già affiancato Carlo Conti nel programma “L’eredità” in qualità di “professoressa” e aveva partecipato come concorrente di Miss Italia nel 2009.

La Corrida 2019 | La storia del programma

La Corrida è stato uno dei primissimi talent della televisione italiana: infatti, è nato nel 1968 da un’idea dei fratelli Mantoni (Corrado e Riccardo). Il programma inizialmente è stato concepito per la radio, dove è stato trasmesso fino al 1977, mentre è diventato un punto fermo della televisione a partire dal 1986.

La Corrida è definita il capostipite dei moderni talent show, nonostante lo stile ricordi più il clima da festa paesana durante la quale 10 concorrent in genere si ebiscono tra canzoni, balli, poesie e spettacoli di varia natura. A giudicare le performance è il pubblico in sala, che può manifestare il proprio giudizio in modo piuttosto bizzarro: infatti, se al pubblico non piace ciò che vede, ha il diritto di fischiare, battere mestoli di legno sulle pentole insieme al suono della sirena; se invece lo spettacolo è apprezzato, ci si limita agli applausi.

La Corrida, sin dal suo esordio televisivo, è andata in onda su Canale 5 fino al 2011: la conduzione di Flavio Insinna è stata l’ultima per casa Mediaset poiché, dopo sette anni, lo storico programma è approdato su Rai 1 con Carlo Conti alle redini della nave. La sua conduzione viene riproposta anche quest’anno per l’edizione 2019.

Conti l’ha definito un talent atipico perché “non importa vincere, non c’è una finale, ma conta buttarsi e divertirsi, in un mix di leggerezza e goliardia dove sono protagonisti i concorrenti con le loro esibizioni più spesso improbabili che probabili”.

La Corrida 2019 | Streaming

La nuova edizione de La Corrida va in onda su Rai 1, in chiaro (gratis), il venerdì sera in prima serata.

È possibile seguire la trasmissione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita della tv di Stato, RaiPlay. Accedervi è semplicissimo, basta registrarsi (tramite mail o social network) e il gioco è fatto.

Non sapete dove trovare il live streaming? Tranquilli, ve lo spieghiamo noi. Una volta effettuata la registrazione, bisogna cliccare sul menu a tendina in alto a sinistra, selezionare dirette e poi il canale di riferimento (nel caso de La Corrida, Rai 1). Semplice. Buona visione!