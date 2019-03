Italia’s Got Talent 2019 | News | Anticipazioni | Puntate | Giudici | Conduttrice | Concorrenti | Streaming

ITALIA’S GOT TALENT 2019 – Italia’s Got Talent va in onda su Tv8 in prima serata a partire da venerdì 11 gennaio 2019 e quest’anno ha presentato una versione fortemente rinnovata rispetto alle passate edizioni.

Le novità più importanti riguardano la giuria, con due importanti new entry: Mara Maionchi, la discografica reduce dal grande successo di X-Factor che l’ha vista trionfare insieme al suo concorrente Anastasio, e la campionessa olimpica Federica Pellegrini.

Insieme alle due novità di questa edizione di Italia’s Got Talent, ci sono due gradite conferme: Claudio Bisio e Frank Matano, al loro quarto anno nella giuria del talent targato Sky.

A condurre Lodovica Comello, pronta a mettere ordine tra i vari concorrenti che si esibiranno sul palco e a imbeccare i giudici al tavolo, chiamati a regalare con i loro commenti e la loro simpatia una sorta di spettacolo nello spettacolo.

Italia’s Got Talent 2019 | News

AGGIORNAMENTO 22 MARZO 2019 – Stasera in onda la finalissima – Venerdì 22 marzo 2019 va in onda la finale di questa edizione del talent show condotto da Lodovica Comello.

Cosa aspettarsi da quest‘ultima puntata? Dopo nove puntate in cui sono stati i giudici a scegliere la schiera di finalisti, adesso è il turno del pubblico: infatti, sarete voi a scegliere chi tra i 15 finalisti merita la vittoria.

Come farlo? Tramite televoto! Ci sono tantissimi modi per esprimere la vostra preferenza, che sia sui social, tramite SMS o sul sito stesso di Italia’s Got Talent: non ci sono limiti! Però, ricordate, che il voto può essere espresso soltanto tramite la diretta e non successivamente.

Chi si contende la vittoria? Antonio Sorgentone e la sua band, Gypsy Musical Academy, Urban Theory, il mago Andrea Paris, Gianluca Falletta, Alex e Alice, Lorenzo Tronconi, Coro Divertimento Vocale, il ballerino Samuel Olatidoy, Mini Raptor, Nicola Virdis, Aurora Leone, Ernesto Dolvi, il mimo Silent Rocco e il poeta Simone Savogin.

Questi sono i 15 finalisti selezionati dai giudici Claudio Bisio, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano nel corso delle puntate. Chi ne uscirà vincitore? Per saperlo, bisognerà aspettare le 21:15 e sintonizzarvi su Tv8.

AGGIORNAMENTO 15 MARZO 2019 – Oggi la seconda puntata delle semifinali – Venerdì 15 marzo 2019 va in onda la seconda semifinale di Italia’s Got Talent. Si tratta di una puntata molto importante e carica di tensione per i concorrenti, perché i giudici avranno l’importantissimo compito di selezionare i cinque talenti che parteciperanno alla finale di venerdì 22 marzo.

“A giudicare i giudici”, invece, ci sarà un ospite: lo chef Alessandro Borghese, il quale stabilirà chi è stato il miglior giudice di questa ultima edizione.

Ma come si svolgerà questa semifinale? I concorrenti, suddivisi in gruppo, si esibiranno uno dopo l’altro e cercheranno di colpire l’attenzione dei giudici, divertendo ed emozionando.

I primi a salire sul palco saranno i Mini Raptor, il gruppo di giovani artisti emergenti e acrobati che avevano dato il via alla prima puntata di Audizioni; a loro faranno poi seguito la diciannovenne Aurora Leone e i Duo No Gravity, padre e figlio autodidatti.

Arriveranno poi a mostrare la loro nuova performance le atlete professioniste Asd Gea Lentate, la coppia che canta con la lingua dei segni Nic & Ale e il gruppo idol delle Cos-Mix.

Il terzo gruppo di esibizioni si compone invece dei ballerini Lady Cunfaya e Luca, Wuoz e la sua esibizione con la pancia e dai Chicos Mambo. Duelleranno poi il sassofonista Ernesto Dolvi e il mimo Silent Rocco.

L’ultimo gruppo, infine,vedrà esibirsi l’artista di strada Elianto, il performer Amos Massingue, il carismatico Giulio Maccavino e il poeta Simone Savogin.

Chi di loro andrà in finale? Lo scopriremo nel corso della puntata. Qui intanto tutte le anticipazioni della puntata del 15 marzo 2019.15

AGGIORNAMENTO 8 MARZO 2019 – Oggi la prima puntata delle semifinali – Venerdì 8 marzo 2019 torna su Tv8 e Sky Uno l’appuntamento con Italia’s Got Talent, lo show in onda ogni venerdì in prima serata a partire dalle 21.15. Completata la fase delle audizioni, il gioco entra nel vivo con le due semifinali. Per i 28 concorrenti rimasti in gara si tratta dell’ultimo scoglio prima del sogno della finale.

Ma soltanto 10 di loro strapperanno il pass per la finalissima del 22 marzo, a cui si aggiungeranno i quattro golden buzzer dei giudici e quello che per la prima volta potrà dare la conduttrice, Lodovica Comello.

Dopo le audizioni, sono più di cento i concorrenti che hanno ricevuto i tre sì necessari per andare avanti. Ma soltanto 28 sono stati ammessi alle semifinali, spalmate in due puntate, l’8 e il 15 marzo 2019. I semifinalisti vengono divisi in 10 gruppi: cinque si esibiscono oggi, gli altri cinque gruppi la prossima settimana.

Alla fine delle audizioni, i giudici potranno decidere se far passare tutti i componenti di quel gruppo, o solo alcuni o nessuno. Tra i concorrenti che rivedremo nella puntata di oggi, 8 marzo, ci sono Mirko Casella, Dangerous Crew, il mago Andrea Paris, il cantante Lorenzo Tronconi e per la chitarrista Silvia Zaniboni.

Chi di loro andrà in finale? Lo scopriremo nel corso delle due puntate dedicate alle semifinali. Qui intanto tutte le anticipazioni della puntata dell’8 marzo 2019.

AGGIORNAMENTO 1 MARZO 2019 – Oggi la nuova puntata con le ultime audizioni – Torna in prima serata su Sky Uno e Tv8 la nuova puntata di Italia’s Got Talent, con l’ultimo episodio delle audizioni. Sono già più di 100 i concorrenti che finora hanno ottenuto i tre sì da parte dei giudici. Ma solo 28 accederanno alle semifinali. Nel corso della puntata scopriremo chi potrà andare avanti e chi invece dovrà dire addio al sogno di vincere lo show.

Non mancheranno le esibizioni emozionanti e spettacolari, dai ballerini ai cantanti, oltre a mentalisti, comici e tante altre sorprese. Qui tutte le anticipazioni della puntata del 1 marzo 2019.

Aggiornamento 22 febbraio 2019 – Questa sera sarà il penultimo appuntamento di Italia’s Got Talent. Il programma condotto da Lodovica Comello è quasi giunto al capolinea, ma questa sera promette tanto altro intrattenimento.

In particolare, ricordiamo che Frank Matano non ha ancora assegnato il suo prezioso Golden Buzzer: chi sarà il fortunato a ottenerlo?

Forse quella coppia di mamma e figlia che dialogano tra loro cantando? O quella coppia di ballerini che danza scalzi? O quel mago bizzarro che contagia Claudio Bisio con il suo umore particolare?

Italia’s Got Talent vi aspetta il 22 febbraio, in prima serata, su Sky Uno: qui trovate tutte le anticipazioni dettagliate dell’episodio.

Aggiornamento 15 febbraio 2019 – Ci siamo! Torna questa sera Italia’s Got Talent, il programma di Tv8 e Sky Uno che mette al centro i talenti più vari e spettacolari del nostro Paese. Siamo ancora nel corso delle audizioni. Alla conduzione confermata Lodovica Comello. In giuria come sempre Claudio Bisio, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano. Tre dei quattro giudici hanno già assegnato il loro golden buzzer. Manca solo quello di Frank.

Tra le esibizioni più spettacolari di questa sera, un ballerino che vive all’estero ma spera di tornare in Italia, un giovane affetto dalla Sindrome di Tourette e un concorrente che pur di partecipare al programma ha deciso di superare la sua paura di volare.

Aggiornamento 8 febbraio 2019 – Questa sera Italia’s Got Talent ha messo in pausa le audizioni poiché Claudio Bisio, membro della giuria, è attualmente impegnato con il Festival di Sanremo. A fronte di ciò, il talent show andrà ugualmente in onda con un episodio speciale che raccoglie le performance più belle e divertenti andate in onda finora. Tra i personaggi più conosciuti, ci saranno il conte Giulio, Margherita e Damiano, Alexis con i suoi diablo, Mirko Casella, Daniele Sorisi e Nina Burri. Le audizioni riprenderanno venerdì 15 febbraio.

Aggiornamento 1 febbraio 2019 – Questa sera, 1 febbraio 2019, torna il quarto appuntamento con Italia’s Got Talent, in onda in prima serata (e in prima visione) alle ore 21:15 su Sky Uno e in chiaro su TV8. Le audizioni del talent show arrivano a Milano e Lodovica Comello, la conduttrice del programma, aprirà la puntata con un’inedita performance sulle note di “New York New York” di Liza Minnelli. Dopo Mara Maionchi, qualcun altro tra i giudici proverà l’ebrezza di pigiare il Golden Buzzer?

Aggiornamento 25 gennaio 2019 – Ci risiamo: questa sera, 25 gennaio 2019, va nuovamente in onda Italia’s Got Talent 2019. Appuntamento alle 21,15 su Sky Uno e in chiaro su Tv8. Qualcuno otterrà il golden buzzer?

Aggiornamento 18 gennaio 2019 – Questa sera torna Italia’s Got Talent. L’attesa è finita! Oggi, 19 gennaio 2019, in prima serata e in prima visione dalle 21.15 su Sky Uno e in chiaro su Tv8 da non perdere il secondo appuntamento con le audizioni del popolare talent condotto da Lodovica Comello e che vede in giuria Frank Matano, Claudio Bisio, oltre alle new entry Mara Maionchi e Federica Pellegrini.

Italia’s Got Talent 2019 | Anticipazioni

Lo schema di Italia’s Got Talent è quello consolidato da tempo: tante esibizioni di genere diverso, dal canto al ballo, dalla magia alle acrobazie. Non c’è limite alla creatività. Chiunque può mettere in mostra il proprio talento, vero o presunto che sia. Spetterà ai giudici dare o meno il loro sì.

A disposizione dei concorrenti, come di consueto, i famosi cento secondi: poco più di un minuto e mezzo per convincere i quattro giudici e strappare almeno tre sì per poter passare alla fase successiva.

Confermato anche quest’anno il Golden Buzzer. Posto al centro del tavolo della giuria, il pulsante dorato è a disposizione dei quattro giudici che hanno la possibilità di schiacciarlo una sola volta per mandare un talento direttamente in finale.

Anche la conduttrice Lodovica Comello avrà a disposizione il suo golden buzzer: durante le semifinali potrà salvare un talento che rischia l’eliminazione, e spedirlo dritto alla finale.

Immancabile, poi, il buzzer rosso, con il quale ogni giudice può bocciare una performance non di suo gradimento: con quattro “buzzate” il concorrente viene automaticamente eliminato dalla gara.

Italia’s Got Talent 2019 | Puntate

La struttura di Italia’s Got Talent 2019 prevede sette puntate iniziali con tutto il meglio delle audizioni, poi due semifinali e infine la finale in diretta.

Le audizioni sono già state registrate ad Ancona, Vicenza e Milano. In questa fase il ruolo della conduttrice Lodovica Comello, confermata anche per questa edizione, è quello di accogliere i concorrenti nel backstage, gestire le loro emozioni pochi secondi prima di salire sul palco e interagire con parenti e amici dei talenti in gara.

Da questa prima fase rimarranno solo 28 concorrenti, che si giocheranno un posto per la finalissima nel corso delle due puntate dedicate alle semifinali di Roma.

Soltanto dieci di loro, poi, potranno accedere alla finale, a cui si aggiungeranno i cinque scelti dai giudici e dalla conduttrice con il Golden Buzzer. A decretare il vincitore dell’edizione 2019 di Italia’s Got Talent sarà il pubblico da casa con il suo televoto.

Italia’s Got Talent 2019 | Conduttrice | Lodovica Comello

La cantante e conduttrice è stata confermata per il terzo anno consecutivo al timone del programma che vedrà esibirsi sul palcoscenico concorrenti di ogni età per 100 secondi di tempo.

28 anni, ha ottenuto un grande successo di pubblico interpretando il ruolo di Francesca nella fiction Violetta.

Nel 2013 inizia una tournée, Violetta – Il concerto, in giro per la Spagna, l’Italia e l’America Latina. In quello stesso anno pubblica il suo primo singolo da solista, Universo.

Molto amata dal pubblico ispanico e sudamericano, ha pubblicato in tutto due album con Sony, diversi singoli come Todo el resto no cuenta, Il cielo non mi basta e il recente Run.

Artista poliedrica, ha fatto anche cinema, partecipando ai film Poveri ma ricchi e Poveri ma ricchissimi diretti da Fausto Brizzi.

In tv, oltre a Italia Got Talent ha condotto sempre su Tv8 Singing in the car e Kid’s Got Talent.

Da settembre 2018, conduce il programma ” A me mi piace” su Radio 105 in compagnia di Barty Colucci, Gibba e Claudio Cannizzaro.

Italia’s Got Talent 2019 | Giudici | Claudio Bisio

Attore, conduttore televisivo, comico. Sono tante le anime di Claudio Bisio, artista che non ha certo bisogno di presentazioni.

Nato a Novi Ligure, si trasferisce da bambino a Milano. Attivista di Avanguardia Operaia, alterna da ragazzo l’impegno politico con la passione per il teatro e incomincia a recitare al Centro sociale Leoncavallo.

I primi successi in televisione arrivano per lui negli anni Novanta, prima con le pubblicità, poi facendo parte del gruppo di comici del fortunatissimo Mai dire Gol, dove restano memorabili il personaggio quasi profetico del procuratore calcistico Micio, cinico e maneggione, e del “luminare” Dott. Imbruglia.

Il grande pubblico lo ricorda soprattutto per la conduzione di Zelig, a partire dal 1886 su Italia 1 e poi dal 2004 al 2012 su Canale 5.

Come attore, ha preso parte a numerosi film di successo, a partire da Sogno di una notte d’estate di Salvatores del 1983.

Altre pellicole degne di nota: Mediterraneo, Ex, Benvenuti al sud, Bar sport, Benvenuto presidente, Benvenuti al Nord.

Italia’s Got Talent 2019 | Giudici | Frank Matano

Classe 1989, nasce come youtuber e diventa famoso con i suoi scherzi telefonici. Originario di Santa Maria Capua Vetere da padre italiano e madre statunitense di genitori italiani, cresce e vive a Carinola.

Durante l’adolescenza studia lingue negli Stati Uniti diplomandosi alla Cranston High School East.

Inizia a fare tv con il programma le Iene nel 2009. Debutta al cinema nel 2013 con il film di Paolo Ruffini Fuga di cervelli. Dal 2015 è uno dei giudici di Italia’s Got Talent.

Nel 2016 conduce Le Iene insieme a Ilary Blasi e Giampaolo Morelli nella puntata domenicale.

Dal novembre 2017 insieme a Claudio Bisio conduce The Comedians, in onda su TV8.

Nel 2018 è protagonista del film Sono tornato, diretto da Luca Miniero. Sempre nel 2018 è protagonista di un altro film, Tonno spiaggiato.

Italia’s Got Talent 2019 | Giudici | Mara Maionchi

Bolognese, classe 1941, è una nota produttrice discografica, oltre che un personaggio televisivo molto amato dal pubblico.

Inizia lavorando dal 1967 con la Ariston Records. Nel 1969 passa alla nuova casa fondata da Mogol e Lucio Battisti Numero Uno come addetta stampa.

Nel 1975 passa alla Ricordi come responsabile editoriale. Scopre in quegli anni Gianna Nannini.

Nel 1983 con il marito Alberto Salerno fonda la casa discografica Nisa. Tra i talenti lanciati sicuramente da citare Tiziano Ferro. Nel 2006, sempre ocn il marito, Maionchi fonda una nuova casa discografica, Non ho l’età.

Tanti i programmi a cui ha partecipato: dal 2008 è uno dei giudici delle prime quattro edizioni di X-Factor. Dal 2011 al 2013 prende parte al talent di Canale 5 Amici, condotto da Maria De Filippi.

Nel 2013 diventa caposquadra nella quarta edizione del talent show Io canto. Dal 2017 torna nella squadra di X-Factor come giudice.

Italia’s Got Talent 2019 | Giudici | Federica Pellegrini

La nuotatrice è alla sua prima esperienza da giudice di un talent show. Specializzata nello stile libero, è la primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400 m.

Ha partecipato a quattro Olimpiadi: la prima nel 2004 quando, solo sedicenne, conquistò la medaglia d’argento nei 200 m stile libero, divenendo la più giovane atleta italiana di sempre a salire su un podio olimpico individuale.

Quattro anni dopo, ai Giochi di Pechino, vinse in quella stessa gara la medaglia d’oro regalando all’Italia il primo successo olimpico femminile nella storia del nuoto.

Nata a Mirano nel 1988, ha vinto anche cinque ori ai Mondiali e ben sette agli Europei di nuoto.

Italia’s Got Talent 2019 | Concorrenti

Come di consueto, sul palco si esibiranno concorrenti di tutti i tipi.

Da un serafico pensionato piemontese campione mondiale di sollevamento pesi ad un coro che non canta ad un poeta acrobata che fa le sue evoluzioni su un foglio di carta; e ancora: ventilatori che danzano, pianoforti suonati con i piedi, animali giganti fatti di aria, ballerini che sfidano ritmi impossibili, conduttrici che spariscono.

Le Audizioni di Italia’s Got Talent – fa sapere la produzione del programma – hanno come prevedibile chiamato a raccolta tantissimi talenti provenienti da Nord a Sud: 37% i concorrenti provenienti dal Nord, 30% dal centro, 25% dal Sud, con la Lombardia tra le regioni più rappresentate.

Italia’s Got Talent 2019 | Streaming

Le puntate di Italia’s Got Talent sono trasmesse in chiaro in prima serata dalle 21.15 sul canale di proprietà di Sky Tv8, oltre che su Sky Uno.

Tv8 è disponibile in chiaro al tasto otto del digitale terrestre o in diretta streaming sul sito del canale.

Gli abbonati Sky possono seguire il programma in diretta su Sky Uno, anche in HD, e rivedere le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

