ITALIA’S GOT TALENT ANTICIPAZIONI 22 MARZO – Italia’s Got Talent è giunto alla fine di questa edizione 2019. Stasera 22 marzo andrà in onda infatti l’ultima puntata del talent show condotto da Lodovica Comello, affiancata dalla schiera di giudici composta da Claudio Bisio, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini.

A decretare il vincitore, però, non saranno loro bensì il pubblico da casa, che potrà esprimere la propria preferenza tramite televoto.

Inoltre ci sarà un ospite d’onore per la finalissima del talent show: si tratta di Gigi Proietti, attore, doppiatore, comico e conduttore televisivo.

Italia’s Got Talent anticipazioni 22 marzo | I finalisti

Quindici sono i finalisti selezionati dai giudici che dovranno sfidarsi per ottenere la vittoria.

A raggiungere la finale sono stati Antonio Sorgentone e la sua band, Gypsy Musical Academy, Urban Theory, il mago Andrea Paris, Gianluca Falletta con le sue proiezioni, la coppia di ballerini Alex e Alice, il pianista/cantante Lorenzo Tronconi, Coro Divertimento Vocale, il ballerino Samuel Olatidoy, Mini Raptor, il comico Nicola Virdis, la giovane comica Aurora Leone, il sassofonista Ernesto Dolvi, il mimo Silent Rocco e il poeta Simone Savogin.

Tra questi quindici finalisti, soltanto uno tornerà a casa con la vittoria.

Italia’s Got Talent anticipazioni 22 marzo | Come votare il vincitore

L’appuntamento live di Italia’s Got Talent coinvolge il pubblico in prima persona, perché è proprio tramite televoto che verrà decretato il vincitore di quest’edizione. Ma come votare?

Potete scaricare l’APP IGT 2019 disponibile per iOS e Android, fare login tramite Sky ID per i clienti Sky o tramite social (Facebook o Twitter). Oppure potete accedere al sito di Italia’s Got Talent, sempre tramite login. Un’altra modalità di televoto è quella tramite Decoder Sky connesso a Internet, o con un messaggio diretto all’account Twitter “@SkyUno”, ‘’@TV8it’’ oppure “@IGT_official” con il codice o il nome del finalista scelto, preceduto dalla parola “voto”. Infine, il classico SMS al numero 4770470.

Il voto è valido soltanto durante la diretta.

Chi vincerà questa edizione di Italia’s Got Talent?