ISOLA FAMOSI FOGLI VISMARA SCONTRO – “Tu sei una vera testa di c***o e sei un bugiardo infame. Il tuo è un comportamento da ragazzetto. Sei un verme viscido e burgiadello”. Riccardo Fogli è stato spietato nei confronti di Luca Vismara, entrambi naufraghi all’Isola dei famosi 2019. I due, durante il day-time trasmesso su Canale 5, se ne sono dette di tutti i colori in uno scontro. Il motivo? Falsità raccontate a Marina La Rosa.

L’ex cantante dei Pooh, in un momento della giornata, avrebbe detto sul conto della ex concorrente del Grande Fratello: “Se Marina ha mal di pancia, se ne può anche andare, non siamo in galera”. Vismara lo ha subito comunicato alla diretta interessata, che si è poi avvicinata a Fogli per un chiarimento. Ma lui ha negato tutto e, a quel punto, si è infuriato col giovane artista.

Vismara ha provato a spiegare la situazione e ha chiesto aiuto a Marco Maddaloni, che però ha detto: “C’ero anche io e Riccardo non ha detto niente”. La Rosa, infine, ha chiesto a Fogli di essere più onesto con lei.

