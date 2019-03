GIORDANA ANGI AMICI 2019 – Dopo il lungo percorso di cinque mesi all’interno della scuola, i ragazzi di Amici 18 hanno vissuto una marea di esperienze contrastanti: gioie, soddisfazioni, ma anche contrasti e delusioni. Tutto rientra in un percorso di crescita che segnerà la loro carriera.

Per 12 dei ragazzi che hanno inizialmente varcato i cancelli della scuola di Amici arriva il momento più importante, quello del serale. Un’opportunità da non fallire per farsi conoscere dal vasto pubblico di Canale 5 che ogni anno segue la trasmissione di Maria De Filippi il sabato sera.

Tutto sul serale di Amici di Maria De Filippi

Tanti i ragazzi che già si sono messi in mostra, dimostrando talento, personalità e grande padronanza del palco. Chi di loro riuscirà a vincere il talent di Canale 5 che negli ultimi anni ha sfornato alcuni dei nomi oggi più in voga nel panorama musicale italiano, come Irama o Alessandra Amoroso?

Tra i concorrenti più particolari e talentuosi del serale di Amici 2019, c’è sicuramente Giordana Angi. Scopriamo meglio chi è.

Tutto quello che c’è da sapere sui concorrenti del serale di Amici

Giordana Angi Amici 2019 | Chi è

Giordana ha 24 anni e vive a Latina. È nata però a Vannes, in Bretagna, nel 1994. Da quando è una ragazzina vive però appunto a Latina. Da sempre appassionata di musica, ha deciso che quel campo dovesse essere il suo quando una notte ha sognato Britney Spears che le ha predetto un futuro brillante in quel campo.

Non è una new entry nel mondo della televisione. Già nel 2012, infatti, ha partecipato a Sanremo Giovani con il brano Incognita poesia. Ha anche realizzato la colonna sonora dei titoli di coda del film con Francesco Pannofino “Poker Generation”.

Addirittura Francesco Pannofino ha deciso di produrle un singolo “Chiusa con te” del 2016, che doveva essere l’inizio di un album insieme che poi non ha visto la luce. Nel 2017 ha scritto la sigla ufficiale del Lazio Pride, Bam Bam. Giordana Angi è infatti dichiaratamente omosessuale.

Nel 2018 ha collaborato alla scrittura del pezzo Senza appartenere, portato a Sanremo da Nina Zilli. Dichiaratamente omosessuale, non è impegnata attualmente in nessuna relazione, anche se il suo sogno sarebbe conquistare la ballerina di Amici Elena D’Amario!

Ad Amici ha presentato il suo inedito “Casa“.



Dove vedere il serale di Amici in streaming

Giordana Angi Amici 2019 | Instagram

Il suo profilo Instagram ufficiale è seguito da 174mila persone.