ELEZIONI REGIONALI BASILICATA COME SI VOTA – Si avvicina l’appuntamento delle elezioni regionali in Basilicata, previste per domenica 24 marzo 2019. Cresce l’attesa per una tornata elettorale che, come è successo anche per il voto in Abruzzo e Sardegna, diventerà un test importante per il gradimento dei singoli partiti anche in ottica nazionale.

Gli elettori lucani saranno chiamati a eleggere i 20 rappresentanti del Consiglio regionale della Basilicata (13 in provincia di Potenza e 7 in quella di Matera) e, soprattutto, il presidente della Regione.

Quattro i candidati per questa carica: Vito Bardi (centrodestra: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Basilicata Positiva, Idea), Antonio Mattia (Movimento 5 Stelle), Carlo Trerotola (centrosinistra: Comunità Democratiche, Avanti Basilicata, Basilicata Prima – Riscatto, Progressisti Basilicata, Verdi, lista Trerotola) e Valerio Tramutoli (Basilicata Possibile).

Ma come si vota in Basilicata? Qual è il sistema elettorale? Vediamolo insieme.

Elezioni regionali Basilicata come si vota | La scheda

In tutto ammonta a 573.970 il numero degli elettori delle regionali in Basilicata. Per votare, ciascun cittadino può recarsi al seggio presso cui risulta iscritto dalle ore 7 alle 23 di domenica 24 marzo 2019.

Il voto avviene attraverso un’unica scheda che riporta nome e cognome dei candidati alla carica di presidente e accanto i loghi delle liste o della lista singola che appoggiano ciascuno di loro. A fianco della lista, ci sono due righe sulle quali è possibile esprimere l’eventuale voto di preferenza per i consiglieri regionali.

L’elettore dunque può:

fare un segno sul nome di uno dei candidati presidente e in questo modo il voto non si estende automaticamente anche alle liste collegate (o alla lista singola collegata)

fare un segno sul nome di una delle liste e così il voto andrà anche al relativo candidato presidente sostenuto dalla lista scelta

Non è permesso, tuttavia, il voto disgiunto: non è possibile perciò votare un candidato presidente e una lista diversa da quelle che lo sostengono.

Nel campo relativo ai due voti di preferenza, se l’elettore indica entrambi i nomi è importante che i consiglieri regionali scelti siano di sesso diverso. Altrimenti la seconda preferenza viene annullata.

Ma non solo: se si scrive il nome di un candidato consigliere sullo spazio di una lista diversa, il voto è attribuito al candidato consigliere e alla lista che lo sostiene. Dunque, attenzione a non sbagliare.