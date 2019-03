Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani [qui il suo profilo] il 22 marzo 2019 ha annunciato la sua candidatura alle elezioni europee del 26 maggio.

“Mi ricandido come capolista di Forza Italia nell’Italia centrale, nelle altre regioni ci sarà il presidente Berlusconi”: queste le parole pronunciate da Tajani.

La candidatura è stata appena annunciata, ma la sua presenza alle prossime elezioni di maggio non è una sorpresa: nelle strade di Roma da alcuni giorni è possibile vedere diversi manifesti elettorali.

“Con Antonio Tajani per contare in Europa”, è la scritta riportata sui cartelloni.

Di recente l’esponente di Forza Italia era finito al centro delle polemiche per aver detto che “Mussolini ha anche fatto cose buone” in un’intervista in diretta al programma di Radio 24 La Zanzara.

“Poi si può non condividere il suo metodo”, ha detto il presidente Ue, cercando di giustificare le sue parole.

“Io non sono fascista, non sono mai stato fascista e non condivido il suo pensiero politico. Però se bisogna essere onesti, Mussolini ha fatto strade, ponti, edifici, impianti sportivi, ha bonificato tante parti della nostra Italia, l’istituto per la ricostruzione industriale”, ha continuato l’esponente di Forza Italia.

Le sue parole però non sono state apprezzate dagli ascoltatori, che hanno criticato Tajani.

