CIAO DARWIN 2019 ANTICIPAZIONI 22 MARZO – Dopo il successo della prima puntata, con un boom di ascolti e tante risate, torna questa sera, venerdì 22 marzo, un nuovo appuntamento con Ciao Darwin 8, lo show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e che rappresenta tutte le contraddizioni – e gli aspetti più bizzarri – del nostro paese.

Se nella prima puntata le due squadre protagoniste delle varie prove erano quelle degli Chic e degli Shock, capitanate rispettivamente da Enzo Miccio e Lisa Fusco, questa settimana lo spettacolo non sarà di certo da meno. Con due team che si inseriscono anche perfettamente nel dibattito politico di questi giorni, sul tema dell’omosessualità.

In più, c’è grande curiosità anche per la nuova Madre Natura, dal momento che quest’anno la modella titolare del meccanismo della casualità cambia ad ogni puntata.

Ma cosa succede questa sera? Ecco alcune anticipazioni della puntata di oggi di Ciao Darwin 8.

Ciao Darwin 2019 anticipazioni 22 marzo | Family Day vs Gay Pride

Questa settimana, a sfidarsi saranno due categorie con una forte identità politica e di cui, in questi giorni, si sta parlando tanto in Italia a causa del Congresso delle Famiglie, in programma a Verona dal 29 al 31 marzo.

Le due squadre saranno infatti quella del Gay Pride e quella del Family Day.

Come in ogni puntata di Ciao Darwin, entrambe le brigate avranno un capitano d’eccezione: la prima sarà guidata dall’ex deputata Vladimir Luxuria, la seconda dal cantante Povia.

Non mancheranno poi esilaranti prove nelle quali si cimenteranno i concorrenti di ciascuna squadra, come anche le gag tra Bonolis e Laurenti.

Ciao Darwin 2019 anticipazioni 22 marzo | Madre Natura

La curiosità dei telespettatori sarà anche per Madre Natura. Come anticipato da Sonia Bruganelli, moglie del conduttore Bonolis, la modella cambierà ogni puntata. Sono tante le ragazze che hanno partecipato ai casting, come si evince da un video pubblicato su Mediaset Play.

Dopo Ema Kovac, Madre Natura nella prima puntata di Ciao Darwin, a chi toccherà questa sera il compito di catalizzare l’attenzione di tutti gli spettatori, soprattutto quelli degli uomini? Per scoprirlo, bisognerà aspettare la puntata.