Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, ha compiuto un anno lo scorso 19 marzo. L’influencer ha postato sui social alcune immagini del bambino e una frase dedicata a Leone, che ha intenerito i followers.

“Leo, oggi compi un anno. Sei arrivato nelle nostre vite un anno fa e hai reso la nostra realtà migliore di qualsiasi fantasia. Ti amerò per sempre, grazie per avermi scelta come mamma”.

Leone ha ricevuto un bel regalo, una piccola Lamborghini bianca da bambino e i genitori hanno fotografato il momento.

Nello foto condivisa su Instagram da entrambi i genitori, Chiara Ferragni è “a cavallo” di una Lamborghini più piccola, Fedez è seduto su una mini Vespa e Leone sull’auto più grande.

“E il miglior veicolo va..”, scrive Chiara Ferragni. E i commenti dei fan sono pungenti. “Morigerati”, commentano alcuni. Altri aggiungono: “Spero che qualcuno gli abbia regalato anche dei Lego”.

“Leone ha una macchina più costosa della mia”, scrivono alcuni fan ironici. E ancora: “Potevate iniziare con una Panda giocattolo, umiltà”.

Nonostante le critiche e le provocazioni la Lamborghini del piccolo Leone è stata apprezzata sul social che ha raggiunto in poche ore 250mila like.

