Chiara Ferragni pubblica una foto di lei a 5 anni, ma un dettaglio scatena le critiche dei fan: “Orripilante”

Chiara Ferragni finisce ancora nel mirino degli haters. Ad attirare l’attenzione di certi utenti è stata una foto pubblicata dalla fashion blogger sul suo account Instagram. L’influencer di Cremona ha postato uno scatto di quando aveva appena cinque anni.

Il viso innocente, gli occhi grandi azzurri racchiusi in una cornice di boccoli biondi. Sorride timidamente, la piccola Chiara Ferragni. La fashion blogger accanto alla foto ha aggiunto una didascalia: “Little imprenditrice digitale, age 5”. Piccola imprenditrice digitale, 5 anni, scrive.

La foto ha suscitato la tenerezza di tanti follower, che hanno sottolineato la dolcezza di quel viso da angioletto. In molti, però, si sono scagliati contro Chiara Ferragni per un dettaglio della foto che non è piaciuto a molti: la frangetta. Ai boccoli lunghi e biondi che le cadono sulle spalle si contrappone una frangettina minuta, corta corta che appena le copre la parte superiore della fronte. Sicuramente a quell’età Chiara Ferragni non sarà stata nella posizione di decidere il suo taglio, né di decifrare la bellezza o meno di quel tipo di frangetta.

Ma questo i leoni da tastiera non lo vedono e in tanti fanno notare alla fashion blogger la bruttezza di quel taglio: “Ma che frangetta avevi? È fatta in casa?”, scrive un utente; “Neanche tu sei sfuggita alla frangetta”, si legge in un altro commento. “Mamma Marina sei d’arresto per questa frangia”, continua un altro. Poi qualcuno scade quasi nella cattiveria quando scrive: “Orribile, che brutta immagine”. “Orripilante”, gli fa eco un altro utente.

Insomma, continua a non esserci pace per la fashion blogger: qualunque cosa posti sui social diventa motivo di attacco. Lei, però, dimostra superiorità e si lascia scivolare addosso ogni critica.

