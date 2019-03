Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme? Il commento gelido di Cecilia Rodriguez spiazza tutti

La storia di Belen e Stefano si fa ancora più intricante. A metterci il carico da novanta è la sorella di lei, Cecilia. Dopo settimane e settimane di rumors sul presunto ritorno di fiamma tra la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici, la piccola di casa Rodriguez manda tutti in confusione con un commento che dice e non dice.

Stefano De Martino e l’ex moglie nell’ultimo periodo sono stati paparazzati insieme in più occasioni. Una volta addirittura è scattato un bacio tra i due, ma entrambi hanno continuato a respingere al mittente la voce di un ritorno insieme.

Belen rompe il silenzio sul ritorno di fiamma con Stefano De Martino

Anzi, sia Belen che Stefano hanno più volte ribadito che la scelta di rivedersi e rimanere in buoni rapporti è dettata solo e unicamente dall’amore per il figlio Santiago. Cecilia Rodriguez, però, in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, ha commentato le voci sulla coppia spiazzando tutti: “Per me il ritorno di fiamma non esiste”, ha detto lapidaria la showgirl. “È come quando si rompe un bicchiere, puoi provare a rimettere insieme i pezzi ma non sarà mai come prima”, continua, per poi aggiungere: “Però mai dire mai…”.

Mai dire mai. Per la sorella minore di casa Rodriguez, quindi, non è impossibile che Belen e l’ex cognato tornino insieme. In ogni caso, la showgirl ha sottolineato che non le dispiacerebbe affatto se i due tornassero a essere una coppia: “Comunque se Belen è felice, io lo sono per lei. E poi Stefano è il papà di Santiago. Nel caso la famiglia potesse riunirsi, sarei contenta. Basta che non facciano scelte avventate… Se vogliono tornare insieme perché hanno bisogno l’uno dell’altra e lo fanno anche per il bene del loro figlioletto, io non posso far altro che appoggiarli”.

“Belen Rodriguez e Stefano De Martino si amano ancora”: le foto dell’incontro

Cecilia parla anche del terzo fratello Rodriguez, Jeremias, reduce dall’esperienza sull’Isola dei Famosi: “Ci sono rimasta male perché è un’esperienza a cui teneva molto. Penso che abbia pagato per la sua vicinanza a Soleil Sorge, che non è molto amata dagli spettatori. Ma Jeremias è un uomo protettivo: visto che il gruppo era contro la ragazza, ha preferito prendersi cura di lei piuttosto che restare all’Isola. Lei non la conosco, ma sicuramente dalla tv traspare una personalità molto forte. E poi deve piacere a mio fratello, non certo a me”.