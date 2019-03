Bambino Superman. Harry è nato nella stessa famosa posizione del supereroe dei fumetti e del grande schermo.

La nascita è avvenuta in Australia e lo scatto in bianco e nero è diventato subito virale. Dopo Bruce Wayne, Clark Kent, Peter Parker, i fan dell’uomo dal mantello rosso hanno apprezzato anche Harry.

“Una esperienza surreale, vedere Harry nascere e ammirare la sua faccia per la prima volta. La prima volta che vedevo mio figlio”. Questo il commento di Jessica Bree, la mamma di Harry, non appena uscita dalla stanza di ospedale.

Il piccolo è ancora legato alla madre con il cordone ombelicale e alza il braccio con il pugno chiuso.

La fotografia ha colto il momento magico, in cui il bambino di pochi chili ha iniziato subito a combattere contro le avversità.

Quella foto non significava molto per mamma Jessica, finché non ha deciso di postarla sui social per una campagna per sensibilizzare sul parto cesareo. L’immagine è stata ripresa dal profilo seguito da futuri genitori, Helloworldbirth, ed è stato subito boom di condivisioni.

Harry ora ha sette anni e la foto della sua nascita è diventata un simbolo degli eroi di tutti i giorni.

