ANGELINA MICHELLE MADRE NATURA CIAO DARWIN 8 – Ogni settimana Ciao Darwin sorprende il suo pubblico con una nuova Madre Natura. Per la seconda puntata è stata scelta Angelina Michelle, modella dai capelli rossi. Ecco il suo profilo Instagram.

A Angelina Michelle, Madre natura della puntata del 22 marzo, seguiranno altre Madre Natura nel corso dell’ottava edizione di Ciao Darwin.

Cosa sappiamo di Angelina Michelle? Vediamolo insieme.

Angelina Michelle madre natura Ciao Darwin 8 | Chi è?

Si è presentata al pubblico italiano come Madre Natura, percorrendo l’iconica scalinata di casa Mediaset indossando un semplice costume di petali rosati e sfoggiando i suoi capelli rossi.

Della vita della modella non si sa molto, se non che è nata in Francia e che è alta 1 metro e 80. Occhi azzurri, capelli rosso fuoco e fisico perfetto.

“Anche troppo magra”, commentano i fan dello storico programma Mediaset sui social network. Già dai primi minuti di trasmissione non sono mancate le battute sulla somiglianza con altri personaggi famosi dai capelli rossi: c’è chi posta foto di Merida, la principessa ribelle, chi di Pretty Woman. O ancora, dal mondo dei cartoni, c’è chi mette a confronto Angelina Michelle con Jessica Rabbit e la Sirenetta.

Su Instagram ha oltre 109mila follower e sono soprattutto i suoi capelli ad essere apprezzati negli scatti di moda.

Angelina Michelle ha un fidanzato: Norman Theuerkorn, modello anche lui.