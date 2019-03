Alba Parietti: “Sono attratta fisicamente da Andrea Camilleri. Lo sposerei”

La showgirl Alba Parietti è stata ospite della trasmissione radiofonica “I Lunatici” di Rai Radio 2 dove ha rilasciato una lunga intervista.

“Se c’è davvero stata una storia tra me ed Ezio Bosso? Ci sono delle cose nella vita che vale la pena di tenere unicamente per sé. Potrei rispondere di sì, potrei rispondere di no, è una persona che conosco, a cui sono molto affezionata, di cui ho una enorme stima e una venerazione per tutte le emozioni che è in grado di dare. Di un uomo così ci si può innamorare follemente, questo è un mio singolo giudizio, io mi innamoro spesso di ciò che mi emoziona. Posso innamorarmi di Bosso, di Camilleri, potrei innamorarmi di un ventenne come di un centenario se il suo pensiero riesce ad affascinarmi”, ha dichiarato l’opinionista de l’Isola dei Famosi.

Alba Parietti ha detto la sua anche sullo scrittore siciliano Andrea Camilleri: “Sono molto appassionata alla serie di Montalbano, ne vado pazza. Vorrei che le ispirazioni alla sinistra di oggi venissero date da Camilleri. Io lo sposerei, ne sono innamorata, mi piace talmente tanto quello che dice che ne sono innamorata anche fisicamente”.

La showgirl ha parlato anche della sua situazione sentimentale: “Se ora sono innamorata? Ho delle passioni. Non per una sola persona. Devo essere onesta. Ho delle passioni tutte rivolte a figure intellettuali o artistiche. Non sono mai in astinenza, la mia passione mi appaga talmente tanto, mi dà talmente tanto soddisfazione, che ora conta più la forza del pensiero rispetto alla carne. Sono sedotta, in questo momento, da ben due uomini diversi. In modo molto forte”.

“Ma sono passioni che riguardano sempre e solo la testa. Mi innamoro follemente, nel senso che per me queste persone rappresentano qualcosa di forte. Ma fare i nomi non è importante, preferisco vivermele.”

E il sesso? “A volte temo possa rovinare certi rapporti. Quando interviene il sesso si crea una competizione. C’è paura del tradimento, c’è paura di derisione, non sei più libero di dire le cose che vorresti, nel modo in cui vorresti”.