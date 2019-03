ALBERTO URSO AMICI 2019 – Sabato 30 marzo parte la nuova edizione del serale di Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale 5 giunto alla diciottesima edizione. Sono 12 i concorrenti che quest’anno si contenderanno la vittoria finale del programma, che ogni anno regala alla rete ammiraglia Mediaset ottimi ascolti.

Tutto sul serale di Amici di Maria De Filippi

Amici 18 si ripresenta, dopo i cinque mesi in cui i ragazzi hanno affrontato le varie prove all’interno della scuola, con diverse novità: innanzitutto tornano i direttori artistici, che quest’anno saranno il tenore Vittorio Grigolo e soprattutto Ricky Martin, il colpaccio di Maria De Filippi.

Tanti i concorrenti che quest’anno possono ambire al trionfo, e tanti quelli che già hanno dimostrato il loro talento durante gli appuntamenti pomeridiani. Tra questi sicuramente il tenore Alberto Urso. Scopriamo insieme chi è.

Tutto quello che c’è da sapere sui concorrenti del serale di Amici

Alberto Urso Amici 2019 | Chi è

Alberto Urso è un tenore di 21 anni originario di Messina. Il suo vero nome è però Alberto Ursu. Appassionato di musica sin da bambino, ha sviluppato ben presto l’amore per il canto , studiando piano e sax. Non si tratta certamente di una figura nuova nel panorama musicale né in quello televisivo.

Il pubblico di Rai 1, infatti, lo ha visto quando aveva appena 13 anni alla trasmissione di Antonella Clerici Ti lascio una canzone, esibendosi con grandi artisti come Gianni Morandi. Ha studiato al Conservatorio della sua città diplomandosi con il massimo dei voti.

Successivamente ha studiato canto lirico al Conservatorio di Matera. Il suo sogno? Diventare un “Cremonini lirico”. Di sé dice di essere molto generoso ma anche estremamente permaloso.

Alberto Urso Amici 2019 | Instagram

Da ragazzo non ha avuto un grande rapporto con i social network, ma adesso sta cercando di migliorare. Ha un profilo Instagram, che è seguito da ben 159mila persone.