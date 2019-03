Forte dei Marmi, coppietta ripresa a fare sesso su un pontile: il filmato fa il giro della rete | VIDEO HOT

Con l’arrivo della bella stagione, spuntano le prime coppie appassionate di sesso en plein air. A Viareggio due amanti molto focosi hanno pensato bene di dare sfogo ai propri intinti sessuali in pubblico: i due sono stati ripresi a fare sesso su un pontile incuranti delle persone nei dintorni.

Due pescatori che si trovavano nelle vicinanze non ci hanno pensato due volte e hanno immortalato la coppietta con il loro smartphone. Il video, neanche a dirlo, è finito in giro per chat per poi diventare virale in rete con tanto di “telecronaca” in diretta rigorosamente in dialetto toscano.

L’uomo e la donna non hanno interrotto le loro performance neanche di fronte agli spettatori divertiti come si evince dal video diffuso dal sito “Fanpage“.

