Uomini e Donne 21 marzo 2019 | Anticipazioni | Trono Classico | Canale 5

UOMINI E DONNE 21 MARZO 2019 – Arriva il giovedì e, come siamo stati abituati da qualche tempo, questo è il giorno del primo appuntamento della settimana con il Trono Classico di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Se infatti negli episodi di lunedì, martedì e mercoledì si è parlato delle storie del Trono Over – quello composto da concorrenti con più di 40 anni – oggi si tornerà dunque a parlare dei tronisti più giovani.

Ma cosa succederà nella puntata di oggi? Ci saranno new entry o eliminazioni tra i corteggiatori dei tronisti Andrea Zalletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià? L’appuntamento è per oggi, giovedì 21 marzo, a partire dalle 14.45 sempre su Canale 5.

Ma nell’attesa, vediamo qualche anticipazione della puntata. Se preferite non avere SPOILER, ovviamente, interrompete qui la lettura.

Uomini e Donne 21 marzo 2019 | Anticipazioni | La visita di Luigi e Irene

Come già annunciato, oggi pomeriggio si parlerà del Trono Classico. Prima di iniziare a parlare dei tronisti, però, ci sarà una visita d’eccezione: quella di Luigi Mastroianni e Irene Capuano, coppia formatasi solo qualche settimana fa nello speciale in prima serata di Uomini e Donne-La scelta.

Nel corso della puntata, Luigi finirà tuttavia nell’occhio del ciclone, dal momento che ammetterà di non essere ancora innamorato della ragazza che sta frequentando ormai da tempo: “Ho un sentimento dentro che non so spiegare – dirà il ragazzo – ma so per certo che non è amore, perché io sono stato innamorato e io sono una persona lenta e per innamorarmi ho bisogno di vivere una persona nella quotidianità”.

Le sue parole susciteranno la reazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti: “Cioè, te la stai facendo andare bene…”, accuseranno gli opinionisti. Come reagirà invece la ragazza? Non ci resta che aspettare la puntata di oggi.

In studio ci sarà anche Valentina Galli, l’ex corteggiatrice di Luigi scartata durante la scelta, che chiederà un incontro con l’ex tronista e anche con Irene, ma solo uno alla volta.

Dopo la parte di puntata dedicata a Luigi Mastroianni, si tornerà a parlare dei tronisti che in queste settimane stanno conoscendo i loro corteggiatori. Verranno mostrati i video delle esterne di Giulia Cavaglià con Manuel e poi con Giulio, due uomini dal carattere completamente diverso.

Stessa cosa per Angela Nasti, che sta conoscendo Luca e Fabrizio. Quest’ultimo, però, ha fatto un’esterna anche con Giulia, dunque non mancheranno scaramucce e gelosie.

Per quanto riguarda il trono di Andrea Zalletta, verrà mostrata l’esterna del ragazzo con Federica, con la quale già nella scorsa puntata il ragazzo aveva scelto di non proseguire la conoscenza. Federica, durante l’esterna, chiederà spiegazioni ad Andrea, che però anche in studio ribadirà il suo punto di vista. A Federica, dunque, non resterà che lasciare la trasmissione.

Subito dopo, verrà mostrata anche l’esterna di Andrea con Claudia, che continua a mettere in cattiva luce un’altra corteggiatrice, Natalia.

Nel corso della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne ci sarà spazio anche per molti altri corteggiatori. Appuntamento alle 14.45 su Canale 5.

